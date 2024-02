"Traffico al polo scolastico, segnali positivi"

Visto che si parla di scuole, definirla una ‘promozione’ è il minimo. Al netto dei giochi di parole, tuttavia, sembra abbia dato gli esiti sperati la nuova viabilità introdotta nella zona del polo scolastico cittadino, che ha posto in essere, tra via Nievo e piazza Falcone e Borsellino, una serie di accorgimenti tesi a decongestionare un carico di traffico che si era fatto insostenibile. Cominciata il 29 gennaio scorso, la sperimentazione doveva finire domani, e invece nel corso di una riunione cui hanno partecipato i tecnici del Comune e della Provincia, i vertici e i rappresentanti degli istituti scolastici che hanno sede al polo si è deciso di prorogare il cosiddetto ‘periodo di prova’ per ulteriori due settimane.

Solo allora verranno tirate le somme, ma a occhio i conti sembrano tornare. "L’impressione è che, anche se non risolta, la situazione sia sensibilmente migliorata, soprattutto per quanto attiene ai tempi di percorrenza degli autobus, che si sono ridotti di oltre un terzo", spiega Andrea Baccarani, presidente del consiglio d’istituto del Volta. È stato lui, insieme al suo omologo del Formiggini Giuseppe Bove, a caldeggiare l’adozione del piano viario tuttora in essere che, in accordo con il Comune, ha visto dar corso ad una serie di modifiche e limitazioni alla viabilità elaborate dagli studenti dell’indirizzo logistica del ‘Volta’. Il traffico, che c’è e resta, beninteso, ma viene razionalizzato e indirizzato impedendo alle auto di accedere in piazza Falcone e Borsellino, dove entrano solo i mezzi di trasporto pubblico e il personale scolastico provvisto di pass, mentre per gli altri sono disponibili aree di sosta, tra le piscine e il Palapaganelli, presso le quali scaricare (o caricare) gli studenti che a scuola arrivano con i mezzi dei genitori. A presidio dei ‘varchi’ che impediscono l’accesso alla zona più prossima gli edifici scolastici i volontari delle associazioni - Anc, Anps, Anfi e Ggev - che hanno firmato una convenzione con il Comune. E proprio con i volontari e la Polizia Locale è in atto un confronto che, con tutta probabilità, protrarrà la sperimentazione fino alla fine dell’anno scolastico.

Stefano Fogliani