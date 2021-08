Modena, 15 agosto 2021 - Erano gli anni novanta quando il parroco di Marzaglia, don Giovanni Neri ospitò Rosario Scarantino, fratello di Vincenzo, il falso pentito della strage di via D’Amelio in cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino. Rosario già da anni intratteneva infatti una relazione con una donna dalla quale nacquero poi a Scandiano tre bambini: Gabriele, oggi 31 anni, Andrea, 30 e infine Cristian, 27. Oggi i tre nipoti di Vincenzio Scarantino, a quanto pare, gestiscono grandi affari sul nostro territorio. Purtroppo non si tratta di imprese ma di un ingente traffico di droga tra cocaina, eroina, hashish e marjuana. È stato chiesto il processo e fissata per il 12 novembre prossimo l’udienza preliminare nei confronti di otto indagati, tra cui i tre fratelli Scarantino e altri complici: un 21enne residente a Modena, un mirandolese di 26 anni, e un volto noto alle forze dell’ordine: Julian Darwin Mascia, di recente condannato a otto anni per spaccio. Tra gli indagati anche un altro 33enne residente a Modena e un nigeriano di 36 anni. È proprio lo straniero la ‘figura’ chiave in tutta l’inchiesta condotta dalla squadra mobile: si tratta infatti di un collaboratore di giustizia che – dopo aver subito pesanti minacce – avrebbe fatto il nome dei ‘pesci grossi’ dello spaccio ed ora è sotto protezione.

L’inchiesta conferma purtroppo anche un altro aspetto: la collusione tra bande criminali italiane e straniere, per lo più nigeriane appunto al fine di suddividersi il territorio per portare avanti gli affari legati al narcotraffico. L’accusa per gli otto indagati, raggiunti dalla richiesta di rinvio a giudizio è quella di spaccio di sostanze stupefacenti, continuato e in concorso. Le indagini nascono a cavallo del 2018, a fine novembre quando dentro ad un appartamento di via Attiraglio, nella disponibilità dei fratelli vengono trovati dagli uomini della mobile oltre 20 chili di marijuana da cui sarebbero state ricavate oltre 95mila dosi singole, 20 chili e mezzo di hashish che avrebbero permesso di immettere sul mercato oltre 320mila dosi e ancora cinque chili di cocaina per trentamila dosi e 4 chili di eroina, che avrebbero permesso al gruppo di ricavare oltre 67mila dosi. Tutti gli indagati sono accusati di aver detenuto la droga appunto nell’appartamento di via Attiraglio dove gli inquirenti hanno trovato anche una pistola semiautomatica calibro 7,65, un revolver a cinque colpi con matricola abrasa, ritenuta dagli inquirenti arma clandestina e parecchie munizioni. Parte della droga veniva trasferita dai fratelli Scarantino – sempre secondo le indagini – anche in una pizzeria dove avvenivano gli incontri con i vari ‘galoppini’ o pusher. Nel corso dell’indagine è emerso come il trio Scarantino rifornisse di droga i nigeriani con dosi da 20 a 200 grammi di cocaina ogni volta per un prezzo di 44 euro al grammo; incontri che avvenivano attraverso un altro nigeriano che prendeva una provvigione sulle vendite di due euro al grammo.