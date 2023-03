"Traffico in tilt e diritti minacciati: tutte le accuse erano infondate"

"Abbiamo avuto grosse critiche rispetto a temi che è giusto non mettere mai sotto il tappeto: mi contestavano che sarebbe aumentato il traffico e che non sarebbero stati rispettati i diritti dei lavoratori a tempo determinato. L’invasione dei camion sulle nostre strade non c’è stato e in poco più di un anno siamo passati da zero a 250 dipendenti, che per una realtà piccola di 12.500 abitanti come la nostra è un risultato davvero non scontato". È il sindaco Umberto Costantini a rispondere punto per punto alle dure critiche - arrivate anche dalla parte politica che lo sostiene - per aver concesso per l’insediamento di Amazon a Spilamberto. "L’amministrazione comunale è stata sempre a fianco dell’azienda - ricorda Costantini -. Questa era una zona industriale pianificata, non realizzata, senza prospettive di sviluppo effettivo. Abbiamo accolto una sfida, consapevoli che ospitare un sito di questo genere non è qualcosa che lascia indifferenti". Sugli aspetti logistici Amazon è stata fedele alle promesse iniziali: "abbiamo avuto un segno di serietà di andare a espandere l’area di sosta dei camion e l’area parcheggio per i dipendenti - aggiunge il sindaco -. Non era dovuto perché va oltre gli standard urbanistici, ma è stato promesso ed è stato fatto. Dall’altra parte lo sviluppo di quest’area sta permettendo all’area gemella su Vignolese di svilupparsi anch’essa".

p.t.