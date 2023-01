"Traffico in tilt, la soluzione è a Montecreto"

Dopo un week-end affollatissimo in Appennino, si cercano soluzioni per limitare i problemi di traffico che domenica hanno provocato forti disagi un po’ ovunque, soprattutto a Sestola, dove si son dovute chiudere le strade di accesso agli impianti del Cimone causa posteggi esauriti. Non pochi hanno evidenziato sui social come sarebbe stato utile aver potuto raggiungere le piste usufruendo della ‘quarta porta di accesso al Cimone’ ovvero del parcheggio ‘ampio e comodo’ e della seggiovia di Montecreto, ancora chiusi. Ai rilievi della capogruppo di minoranza Nadia Bonucci, il sindaco Leandro Bonucchi aveva risposto che "la stazione sciistica di Montecreto resta ancora chiusa in attesa delle autorizzazioni che permettano di aprire la nuova seggiovia realizzata nei mesi scorsi".

Le motivazioni addotte dal sindaco hanno suscitato la replica della capogruppo di minoranza: "Pensavamo di leggere le scuse ai cittadini -dice Nadia Bonucci- e invece abbiamo avuto l’ennesimo tentativo di scaricare su altri le colpe (sulla minoranza o su un generico "Roma"). Dispiace moltissimo a tutti vedere la zona sciabile del Cervarola ancora ridotta in stato d’abbandono. Era il 16 novembre 2022 quando la giunta ha chiesto il nulla osta per modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in corso di realizzazione: dunque ad un mese dal Natale sapevano già che non avrebbero potuto aprire e non si sono preoccupati di comunicarlo ad alcuno, magari con un incontro con residenti e turisti. Avevamo chiesto al Sindaco perché Montecreto fosse l’unica stazione completamente chiusa e ci scusiamo noi coi cittadini che hanno creduto alle sue parole sulla rinascita della stazione. Abbiamo segnalato il problema pensando che l’amministrazione avrebbe risposto senza giri di parole, invece che svincolarsi dal confronto. Ma inutile continuare una sterile polemica: parlano le date dei provvedimenti assunti che vanno dal 27 luglio 2018, quando la Regione assegnò un contributo per la sostituzione dello skilift Cervarola per €. 1.400.000, sino all’ultima variante approvata lo scorso 21 gennaio: dall’affidamento del 24 giugno 2020 sono passati ben 31 mesi. Questo -conclude Nadia Bonucci-. Intanto il Sindaco sostiene che la seggiovia è finita ed è pronta, quindi chiediamo: quando apre?" In previsione della futura apertura, il sindaco Bonucchi ha detto che: "avevamo già sottoscritto l’affidamento al consorzio Cimonesci lo scorso novembre, così da mettere in rete la nostra stazione con tutte le altre ed essere pienamente operativi anche nella sua gestione, in una visione integrata e attrattiva dell’offerta turistica della zona".

g.p.