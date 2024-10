Traffico nel caos. Le associazioni:: "Ora serve un piano per cambiare rotta"

È l’incubo di ogni automobilista. Allacciare le cinture, accendere i motori e ritrovarsi, pochi chilometri dopo, fermi e imbottigliati nel traffico. Un incubo diventato ormai ricorrente per molti lavoratori che ogni giorno si spostano sul nostro territorio e, mani sul volante, rimangono così imbottigliati in strada mentre la lancetta dell’orologio gira e il ritardo – inevitabilmente – aumenta.

Da via Emilia Ovest a via Emilia Est, fino alla Nonantolana, la nuova Estense e la via Vignolese: sono ben più di una le tratte finite nel mirino del traffico, più o meno intenso a seconda degli orari di punta. Segnalazioni su cui le associazioni di categoria continuano a tenere i riflettori ben puntati, preoccupate dei disagi che le varie code dislocate in città e provincia continuano a causare ai cittadini che ogni mattina si spostano sul territorio per raggiungere il posto di lavoro.

"Le criticità sono tante: sulla Nonantolana in direzione Modena al mattino e in senso contrario nel dopo lavoro e sulla Nuova Estense, in corrispondenza del cavalcavia sull’autostrada. O ancora, il problema annoso del collegamento con Carpi e più complessivamente con l’intera Area Nord – ha fatto presente nei giorni scorsi Cna –. Si tratta di criticità che hanno un costo economico e sociale difficilmente calcolabile, criticità che non crediamo possano avere una soluzione con il completamento della complanarina e la realizzazione del nuovo ponte dell’Uccellino. Occorre, piuttosto, un cambiamento complessivo che contempli interventi strutturali, ma anche un cambio di mentalità a 360 gradi".

A entrare ancora di più nello specifico è Franco Spaggiari, responsabile di Fita Cna Modena,

che disegna la mappa delle maggiori criticità.

"Un esempio? Dal centro di Vignola fino alla periferia est di Modena, negli orari di punta, si possono impiegare anche dai 55 ai 65 minuti, procedendo così ai venti chilometri orari – spiega – ma i punti critici della viabilità sono sparsi per tutta la provincia e bisogna quindi mantenere alta l’attenzione e riflettere sulla questione: serve un nuovo piano traffico, un cambiamento da mettere in atto".

Nello specifico, "servirebbe un tavolo per entrare nel merito del tema insieme alle associazioni, le aziende, i lavori pubblici: è urgente intervenire su uno scenario diventato ormai insostenibile anche per i taxi. L’altra mattina, ad esempio, gli automobilisti sono rimasti fermi nel traffico in via Emilia Ovest per oltre un quarto d’ora a causa di un restringimento della careggiata. Sono diversi quindi i disagi che si riversano sui lavoratori imbottigliati nel traffico: ricordiamoci che in questo modo si riducono anche i consumi e si danneggia il commercio".

Non solo. "Ultimo, ma non per importanza, bisognerebbe – conclude – arrendersi alla necessità di cantieri notturni per dar corso ai cantieri stradali. Inoltre, sarebbe utile incentivare, laddove possibile, lo smart working: se si potesse lavorare con questa modalità due giorni la settimana, si stima una riduzione del 40% del traffico originato dai lavoratori pendolari".

Gli ingorghi si registrano, fra gli altri, anche in entrata e uscita dall’autostrada, sia a Modena Nord che a Modena Sud, rappresentando un disagio anche per chi si deve muovere, per motivi di lavoro, anche da Modena e per Modena verso altre città.

Certo è che "da settembre è diventata una situazione insostenibile per lavoratori e per i cittadini, costretti a chilometri e tempi di percorrenza raddoppiati. È giusto e doveroso investire nella manutenzione e lavorare per la sicurezza stradale, ma bisogna rispettare delle tempistiche e accelerare i tempi per agevolare gli spostamenti" fanno sapere da Lapam.

"Il traffico è ormai diventato quotidiano. E non è più legato solo ai cantieri, incidenti, o a giornate in particolare. Sono tanti infatti gli imprenditori che ci stanno segnalando questi disagi – fa eco Daniele Casolari, segretario Licom– e le code, purtroppo, comportano danni anche alla logistica. Più traffico significa ritardo, maggiori costi e inquinamento in più". Non è finita qui: "La manutenzione è un aspetto fondamentale, ma servirebbe maggior coordinazione e adottare, allo stesso tempo, soluzioni alternative per aiutare cittadini e lavoratori. In questo modo infatti a pagarne i danni è anche il commercio, già penalizzato dall’online. Non è ammissibile non riuscire ad organizzarsi per uno spostamento ed essere sempre in balia degli eventi: è fondamentale creare dei collegamenti alternativi così da decongestionare il traffico nei momenti più critici".