"Traffico pesante, troppi cantieri: disagi e ritardi"

Modena, 28 agosto 2024 – Malgrado le attività produttive non siano ancora completamente riprese, sono numerosi i cantieri che causano più di un problema al traffico, in particolare a quello pesante.

"Una ricognizione, sicuramente non esaustiva, ci ha permesso di individuare almeno otto cantieri con conseguenti interruzioni o limitazioni al traffico in tutta la provincia – fa presente Franco Spaggiari, responsabile di Fita Cna Modena – Comprendiamo bene che la realizzazione dei lavori in questo periodo sia in teoria meno impattante per il traffico degli autoveicoli, ma per i camion queste interruzioni rappresentano un problema, peraltro aggravato dall’aumento del traffico di mezzi agricoli tipo di questa stagione. Per questo rinnoviamo l’invito a eseguire i lavori in orario notturno, anche per tutelare chi si occupa di questi cantieri rispetto al problema caldo, sui cui è intervenuta anche l’ordinanza regionale in scadenza a fine mese".

"Inoltre – conclude Spaggiari – riteniamo utile una programmazione provinciale finalizzata ad evitare la concomitanza di cantieri sulla stessa tratta".