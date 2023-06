Traffico selvaggio in piazza Martiri: oltre 2mila multe in soli sei mesi

Di mesi, rispetto alla fine dei lavori, ne sono passati molti, ma i sassolesi ancora non si sono abituati alla viabilità della ‘nuova’ piazza Martiri Partigiani. Sono centinaia, infatti, coloro che sono stati multati da inizio anno ad oggi, nonostante gli stalli di sosta siano stati ‘disegnati’, delimitati da borchie che pure hanno fatto discutere e la segnaletica verticale sia stata rimodulata. Più di duemila le sanzioni solo in questa prima metà del 2023, con cifre monstre entrate nelle casse della Tesoreria del Comune. I dati ufficiali li ha forniti in consiglio comunale il sindaco Gian Francesco Menani, parlando di 2012 sanzioni, solo in piazza Grande, da inizio anno ad oggi. Censimento alla mano, un sassolese su 20, bambini compresi, ha pagato dazio, e del resto la situazione, in zona, è quantomeno caotica.

"Un inaccettabile disordine, complici traffico incontrollato e sosta selvaggia" stigmatizza il partito democratico. La polemica c’è, e periodicamente i social danno conto di ‘parcheggi’ anche in terza fila o, più spesso, nell’area circostante la Guglia e sul ‘cannocchiale’ tra via Rocca e via Battisti, teoricamente zone interdette al transito. "Il numero delle sanzioni – ha convenuto il partito democratico, con Maria Savigni, che sul tema aveva interrogato l’Amministrazione – è rilevante, ma chiediamo comunque controlli più assidui". Se le 2012 multe spiccate da inizio anno in piazza fanno sensazione, a queste vanno aggiunte anche le 415 comminate in via Rocca – che è lunga poco più di 150 metri – e le 54 di cui sono rimasti vittima i ‘temerari’ che si sono avventurati a parcheggiare in piazzale Della Rosa.

Un miglioramento è atteso, ha aggiunto il sindaco, con il nuovo piano della sosta e con il completamento del progetto della piazza che collocherà nelle aree ‘vietate’ alle auto elementi di arredo urbano, ma i numeri forniti al consiglio non suggeriscono troppo ottimismo relativamente al superamento di una problematica alla base della quale c’è soprattutto l’inciviltà e il poco senso civico di quanti, disse il primo cittadino in consiglio qualche mese fa sullo stesso argomento, "se potessero, entrerebbero con la macchina anche nei negozi".

s.f.