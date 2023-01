"Tragedia Bolognina, per me una pagina nera"

E FINALE EMILIA

Ora lungo il luogo del ricordo della tragedia che si consumò 18 anni fa, il 7 gennaio 2005, a Bolognina, corre la Ciclovia del Sole. Quel tratto ferroviario a unico binario della Bologna-Verona, dove avvenne alle 12.53 lo scontro tra il treno interregionale passeggeri 2255 diretto a Bologna e il treno merci 59308, che procedeva in senso opposto, è stato nel frattempo rifatto e raddoppiato. Il sistema di controllo, che non impedì la morte di 17 persone ed il ferimento di altre 80, è stato invece sostituito da un moderno di sistema di sicurezza SCMT, meccanismo automatico che blocca il treno in caso di mancato rispetto dei segnali.

Il processo del 2011 a carico di una decina di dirigenti delle Ferrovie, pur avendo accertato che all’origine vi fu un errore umano, si concluse però con l’assoluzione di tutti. E anche per questo a distanza di anni tra i famigliari delle 6 vittime modenesi, tre finalesi, tra cui l’assessore allo sport del tempo Donatello Zoboli, con la moglie Diana e la sorella Claudia Baraldini, e 3 mirandolesi, Anna Martini, Andrea Soncini e Daniel Burali, nessuno vuole commentare, restando chiuso in un dolore che non si cancella e non si attenua.

A ricordare le ore di ansia vissute in paese da famigliari e parenti di chi sapeva di avere congiunti su quel treno è l’ex sindaco di Finale Raimondo Soragni. "Solo in serata appresi dalla prefettura e dai carabinieri – racconta Soragni – che tra le vittime c’erano tre miei concittadini. E toccò a me recarmi dalla madre di Zoboli, Rita Vergnanini, verso le 11 di sera, a portare la comunicazione ufficiale della morte del figlio e della nuora. E’ stata la mia più brutta pagina di sindaco".

Ieri a Crevalcore è stata ricordata quella tragedia con una commemorazione che ha visto la partecipazione anche di delegazioni dei comuni di Finale e di Mirandola.

"Sono passati 18 anni, ma come ha detto il sindaco di Crevalcore, – ha affermato Rita Cavallini, attuale assessore alla Cultura di Finale, presente alla cerimonia – eravamo in tanti a commemorare le vittime di quel terribile incidente. Le carcasse dei due treni nella nebbia fitta di quel giorno, le voci che si susseguivano a Finale rispetto al coinvolgimento di alcuni concittadini. Ci dicevano di non diffondere la voce, quella mattina, perché non era ancora certo che fossero loro. E invece erano proprio Diana, Claudia e Donatello ad aver perso la vita quella mattina. È un dovere ricordarli oggi, insieme alle altre 14 vittime dell’incidente della Bolognina, per le loro famiglie e per tutti coloro che li hanno conosciuti e amati".

Per Mirandola erano presenti alla messa celebrata presso la chiesa di San Silvestro e alla deposizione del mazzo di fiori al ceppo eretto nel Parco ’7 Gennaio 2005’ nella frazione di Bolognina i consiglieri comunali Marco Donnarumma, Giuliano Tassi ed Emanuele Zanoni. "Abbiamo partecipato con l’intento – hanno detto i consiglieri – di portare il nostro abbraccio, e quello di tutta la nostra comunità, alle famiglie delle 17 vittime della strage provocata dall’incidente ferroviario dello scorso 2005. Un dramma che ha fermato gli orologi e che ha stretto tutto il Paese in un commosso momento di riflessione, rivissuto nella giornata di oggi (ieri per chi legge, ndr)".

Alberto Greco