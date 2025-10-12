Un’altra tragedia familiare, choc a Mirandola: “Malattia, angoscia insopportabile”

Mirandola (Modena), 12 ottobre 2025 – Una vita passata insieme, la routine del quotidiano adattandosi agli anni che passano fino a quando non si insinua la malattia, che giorno dopo giorno logora il corpo e la mente prendendo lentamente il sopravvento.

Ancora una volta c’è un dramma che si è consumato nel silenzio delle mura di casa all’origine dell’omicidio-suicidio avvenuto durante la notte o all’alba di sabato a Mirandola. Una tragedia molto simile, la seconda in soli 4 giorni, a quella di Castelfranco Emilia: entrambe coppie anziane, il peso della malattia e le difficoltà dei mariti-caregiver. L’amore che diventa angoscia, sofferenza.

Un disagio interiore che ha avuto l’epilogo peggiore e che invita a una riflessione collettiva.

Risveglio sotto choc per il comune della Bassa: la tragedia familiare è avvenuta nell’appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina di via San Faustino, nella periferia della città dei Pico dove la coppia viveva da tempo. Giuseppe Campi, 87 anni, ha ucciso la moglie Fedora Pedrazzi, 84, strangolandola sul divano, poi si è tolto la vita gettandosi dal balcone.

Nessuno si è accorto di nulla fino alla mattina di ieri, poco prima delle 8, quando uno dei residenti è sceso in cortile trovando il corpo dell’anziano riverso a terra sulla rampa che conduce nei garage interrati del palazzo e ha dato l’allarme.

“Ho sentito che qualcuno chiedeva aiuto urlando – racconta Francesca Guerzoni, un’altra residente – sono corsa subito giù e ho visto il signore a terra. Ci dispiace tantissimo. Abitavano qui da una vita, erano entrambe brave persone, ben volute da tutti i condomini”.

All’arrivo del 118 con ambulanza e automedica il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

La portata della tragedia si è rivelata però poco dopo quando medici e infermieri insieme alla polizia sono saliti nell’abitazione al terzo piano. Distesa sul divano nel soggiorno c’era Fedora, anche lei senza vita.

Le cause del decesso sono in corso di accertamento, ma da un primo esame esterno sul corpo sembra certo che il marito l’abbia strangolata a mani nude prima di gettarsi nel vuoto. Ancora da stabilire l’orario esatto dei fatti.

La polizia scientifica è rimasta a lungo all’interno dell’appartamento insieme alla figlia e ai nipoti della coppia, sconvolti di fronte a un dolore così grande e inaspettato. Le Volanti del Commissariato di Mirandola sono rimaste invece all’esterno del palazzo delimitando la zona dove è caduto l’anziano in attesa della medicina legale.

“Fedora era una mia amica – racconta una vicina – era buona, dolce; ultimamente però la demenza senile aveva cambiato la situazione in casa. Lui era molto preoccupato per la moglie, sentiva il peso della quotidianità”. Una famiglia certamente non isolata quella di Giuseppe e Fedora, con la figlia spesso presente e una vita sociale ancora attiva. Lui, ex operaio in pensione, usciva ogni giorno a piedi o in bicicletta per andare a fare colazione al bar, poi alla domenica, racconta un’amica, c’era sempre la pizza insieme alla figlia, una routine comune a tante famiglie.

Negli anni però la demenza senile e le difficoltà a camminare della donna avevano scavato un solco sempre più profondo nel cuore di Giuseppe, accudirla diventava sempre più difficile, ma soprattutto vedere la compagna di una vita cambiare lentamente era presumibilmente un peso che non è riuscito più a sopportare.

Un duplice dramma famigliare che segue di pochi giorni quello avvenuto a Castelfranco Emilia dove Enzo Manzini, 92 anni, ha ucciso la moglie Maria Capitati di 88, malata di Alzheimer, con una coltellata alla gola per poi gettarsi nel vuoto. Anche in queto caso una vita insieme spezzata dalla malattia e la sofferenza.