Tragedia in autostrada. Tamponamento fra Tir, muore un camionista

Ennesimo incidente mortale, nel pomeriggio di ieri, sulla rete autostradale. A perdere la vita, dopo un tamponamento nel tratto bolognese, Alberto Vandelli, il conducente modenese 57enne di un camion della LKW Walter. Erano quasi le 16 sull’A1 Bologna-Firenze, sulla Direttissima, in direzione nord.

Per cause ancora da chiarire, forse un malore o una distrazione, il camionista, poi deceduto, avrebbe tamponato un altro mezzo pesante all’interno della galleria Val di Sambro, al chilometro 12+700, che si trova, a livello territoriale, tra i Comuni di San Benedetto e Castiglione dei Pepoli. L’impatto è stato devastante e il camionista, rimasto nell’abitacolo schiacciato tra il suo mezzo pesante e quello che aveva tamponato, è morto sul colpo. Meno grave per fortuna l’autista dell’altro mezzo pesante che è stato tamponato.

Sul posto sono sopraggiunte varie squadre dei vigili del fuoco, le prime dal distaccamento di Castiglione dei Pepoli e, poi, da quello di Monzuno. Sono stati loro a estrarre il corpo del camionista dalle lamiere accartocciate dell’abitacolo del mezzo pesante. Un’operazione che, purtroppo, data la gravità dell’impatto, ha richiesto parecchio tempo e il lavoro di vari volontari dei vigili del fuoco. Con loro, sulla scena dell’incidente anche i sanitari del 118 con ambulanza, automedica da Pian del Voglio. A fare i rilievi dell’incidente gli agenti della polizia stradale. Il tratto in cui si è verificato l’incidente è rimasto chiuso al traffico veicolare a lungo e si sono formati più di tre chilometri di coda: c’è voluto parecchio tempo, infatti, per permettere dapprima i soccorsi, poi i rilievi e lo sgombero della carreggiata dai mezzi pesanti incidentati. Agli automobilisti bloccati nel traffico, viste le elevate temperature che si sono registrate nella giornata di ieri, è stata distribuita l’acqua. Neanche ventiquattr’ore prima, nella giornata di mercoledì, si era verificato un altro incidente mortale in galleria, sulla A14, tra Pesaro e Fano: a perdere la vita era stato un motociclista 57enne residente ad Ozzano Emilia, Andrea Selleri.

Zoe Pederzini