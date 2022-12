"Tragedia in Madagascar, prego per chi oggi piange"

"È una notizia tremenda. Una tragedia che si ripercuote su tante persone: su chi ha subito l’incidente, sui familiari, sui tanti malati che ogni giorno vengono curati e sui poveri assististi amorevolmente a tutte le ore del giorno e della notte. Una tragedia per i fratelli e le sorelle della Casa della carità e per la nostra diocesi che con la missione di Ampasimanjeva ha avviato un percorso di collaborazione che si sta rafforzando col tempo". Il vescovo di Modena-Nonantola, don Erio Castellucci, allarga le braccia verso il cielo e prega: "che il Signore possa consolare tutti quelli che in questo momento stanno piangendo" per la morte avvenuta martedì di cinque persone, in seguito a un incidente stradale in Madagascar, nella diocesi di Manakara. Sono il dottor Randriatioana Raoelina Martin (foto), direttore dell’ospedale Fondation Médicale d’Ampasimanjeva e la moglie Nivo. Due medici molto conosciuti nel mondo della cooperazione e del volontariato internazionale che fa base tra Modena e Reggio Emilia. I loro due figli sono da anni in Italia, qui hanno studiato all’università e si sono specializzati. La figlia, Michelle, vive a Modena è sposata con un sassolese, ha tre figli e lavora in una farmacia nel centro di Sassuolo. Tra le vittime anche don Didier Razafinjatovo, un volto noto nella diocesi di Modena, una persona cara che ha prestato servizio in diverse parrocchie, in particolare quelle vicine alle Case della Carità di Fontanaluccia e di Cognento. "Ho iniziato a conoscerli negli ultimi mesi – spiega don Erio – perché con l’ufficio missionario abbiamo deciso di intensificare la collaborazione con Ampasimanjeva. È stato un incidente tremendo che però tutti stanno vivendo nella fede, convinti che le cose belle seminate in questi anni rimangono e dopo questa tragedia rinascerà una comunità ancora più viva". Hanno perso la vita anche le carmelitane minori della Carità suor Justine Lalao e suor Marie Louise. Ancora gravi le condizioni degli altri passeggeri dell’auto che è andata a sbattere contro un albero: suor Marie Odette, carmelitana minore della Carità e i novizi dei fratelli della carità Fidson ed Herschel. Ferita in modo meno grave, invece, suor Hary Berthine. Tutti sono stati ricordati ieri sera durante la messa celebrata nella chiesa della Consolata a Sassuolo che a stento riusciva a contenere i tanti fedeli arrivati dalle due diocesi. Nel pomeriggio da Reggio Emilia è partita verso il Madagascar una delegazione della congregazione mariana e della diocesi reggiana, oltre a uno dei figli dei due medici malgasci. Incontreranno nelle prossime ore gli altri missionari e gli operatori che gestiscono la comunità di Ampasimanjeva dove è presente oltre alla Casa della carità anche un ospedale e un villaggio. Lontano dalle grandi città, raggiungibile solo dopo ore di auto su strade dissestate, questa comunità negli anni è diventata un punto di riferimento per le famiglie povere, per i bambini abbandonati, per i tanti genitori che non hanno le risorse e gli strumenti per curare i propri figli da malattie fatali se non curate in tempo. La Fondation Medicale Ampasimanjeva si è ingrandita negli anni, grazie al contributo di tanti volontari inviati dal centro missionario di Reggio Emilia. Per anni ha prestato servizio Cecilia Pellicciari, infermiera dell’Ausl di Modena, referente per l’autonomia gestionale dell’ospedale malgascio. Molto scossi per la notizia anche tre giovani modenesi - Maria Teresa Gambigliani Zoccoli, il marito Emanuele Barani, e Debora Gualtieri – che stanno vivendo un’esperienza missionaria nel villaggio, ma erano nella capitale al momento dell’incidente.

Paolo Tomassone