Tragedia in monopattino. Perde la vita a 38 anni dopo la violenta caduta

Era rimasto gravemente ferito mentre tornava a casa in monopattino, sabato notte, e ora non c’è stato più nulla da fare. Jimmy Junior Morris è morto, a 38 anni, dopo quasi una settimana di agonia. Aveva perso l’equilibrio per cause ancora in corso di accertamento e si era ritrovato a terra dopo aver battuto violentemente il capo. Nonostante fosse stato ricoverato immediatamente in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara, l’uomo, di origine filippina, non ce l’ha fatta.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i soccorsi del 118, con ambulanza e automedica, oltre che la polizia locale, necessaria per effettuare i rilievi del caso. I sanitari avevano prestato il primo soccorso e, vista la gravità della situazione, avevano predisposto rapidamente il trasporto d’urgenza in ospedale con codice rosso: Jimmy Morris aveva riportato immediatamente un forte trauma cranico ed era per questo stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata.

L’incidente è accaduto sabato scorso, poco prima di mezzanotte, quando Jimmy Morris stava rientrando a casa. Ha percorso via Francesco Vandelli e a due passi dal Museo Enzo Ferrari, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.

Gli agenti hanno avviato un’indagine per capire le cause esatte dell’incidente secondo le quali, al momento, la caduta dovrebbe essere stata autonoma e dunque senza il coinvolgimento di altri veicoli o persone. Pare comunque al momento che non ci siano altre persone coinvolte. Nella zona dell’incidente si trovano telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire informazioni cruciali su quanto accaduto.

Si sta ancora valutando se la presenza di un dosso regolare sulla strada possa aver influito sulla perdita di controllo del monopattino ed è in corso anche una verifica per stabilire se l’uomo indossasse il casco al momento dell’incidente. Con il nuovo Codice della Strada, infatti, è stato reso obbligatorio non solo l’utilizzo del casco durante gli spostamenti con il monopattino, ma anche la copertura assicurativa e l’obbligo di munire il monopattino di freni su entrambe le ruote e di frecce. Le nuove disposizioni hanno la finalità di migliorare la sicurezza della circolazione dei monopattini per evitare incidenti disastrosi come quello in cui Jimmy Junior Morris ha perso la vita.