Tragedia in Vacanza, Roberto Varini di Carpi Stroncato da un Infarto a Monte Argentario

La sua vacanza a Monte Argentario si è conclusa tragicamente. Roberto Varini, 63 anni di Carpi, è morto stroncato da un infarto mentre si trovava, con la famiglia, nella sua tenda all’interno del campeggio della Feniglia. L’uomo, che sembra avesse già avuto problemi di salute, nella serata di giovedì si è sentito male, per una grave crisi cardiaca, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte degli uomini del 118 intervenuti in suo soccorso. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso, che, per guadagnare tempo, ha fatto calare il medico con il verricello sul campeggio per accellerare le operazioni di soccorso. Ma non c’è stato nulla da fare, l’uomo era già privo di vita.

Roberto Varini si trovava in campeggio per trascorrere le vacanze insieme alla moglie e alle due figlie gemelle di 18 anni.

Al momento la salma si trova all’obitorio San Giovanni di Dio di Orbetello, quindi sarà portata a Grosseto, dove sarà cremata.