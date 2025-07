Tragedia nella notte in tangenziale. Uomo di 62 anni travolto e ucciso. Stava camminando sulla carreggiata

Modena, 1 luglio 2025 – Nessuno sa al momento cosa facesse a Modena: pare non avesse parenti qua. Avrebbe compiuto ad ottobre 62 anni e il suo nome era Ingustu Constantin, di origini rumene. Ma la vera domanda è: cosa ci faceva di notte in tangenziale e come mai la stava percorrendo a piedi. E’ mistero dietro al tragico investimento mortale avvenuto poco prima delle 23 di domenica notte sulla tangenziale Pasternak, in direzione Bologna nei pressi dell’ uscita 5.

L’uomo – da quanto emerso – stava appunto camminando sulla tangenziale quando è stato investito all’improvviso da un’Alfa Romeo condotta da un ragazzo di 22 anni che pare si sia accorto solo all’ultimo della presenza del pedone in mezzo alla tangenziale. Impossibile, dunque, evitare l’impatto. L’urto è stato violento e l’uomo è stato sbalzato a qualche metro di distanza. Il giovane conducente si è subito fermato per prestare soccorso alla vittima mentre altri automobilisti, nel frattempo, hanno posizionato le auto orrizontalmente al fine di evitare che gli automobilisti in transito potessero investire la vittima, rimasta a terra esanime. Pochi istanti dopo sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: gli operatori hanno provato a rianimare il 61enne ma l’uomo, a causa del violento impatto, è deceduto sul colpo. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti della polizia locale che ora si occupano delle indagini. Il giovane automobilista, sotto choc, è stato trasportato in ospedale: i vetri del lunotto, a causa del violento impatto, gli hanno provocato alcune lesioni su diverse parti del corpo. Ora sono in corso indagini per far luce sull’accaduto. Da capire anche come mai il 61enne si trovasse a Modena, non avendo appunto congiunti in città. La salma è stata trasferita in medicina legale.

La notte, però, è stata funestata da altri gravi incidenti: all’ 1:35 sulla Nuova estense, tra la strada Martiniana e il cavalcavia della complanare un 21enne alla guida di un motociclo è uscito di strada all’improvviso. Il giovane ha perso il controllo del mezzo all’improvviso, finendo rovinosamente sull’aslfalto. Anche in questo caso sono accorsi i sanitari con automedica e ambulanza e il giovane è stato trasportato in codice rosso a Baggiovara. Il 21enne è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Lesioni più lievi, invece,per alcuni sei persone tra i 20 e i 77 anni rimaste coinvolte ieri mattina in un tamponamento all’incrocio tra via Vignolese e strada Collegarola.