Tragico bagno nel Secchia, la sorella non si dà pace: «Non dovevamo incontrarci lì»

Modena, 6 agosto 2015 - Le sorelle Louahbi non si sarebbero dovute incontrare in quel punto del Secchia. Lì, dove, martedì verso ora di pranzo, la diciottenne Hajar e Khadija, di nove anni, sono morte annegate: un’area della sponda che dà su Sassuolo, circodandata da una vegetazione fitta e che affaccia su un’acqua particolarmente profonda. A raccontarlo è Kawtar, l’unica delle cinque a non essere andata da subito al fiume. Lo fa dalla sala d’attesa di Terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara, dove ieri è rimasta praticamente tutto il giorno in attesa di novità sulle condizioni di Khaoula, l’altra sorella, 21enne, che è in coma (il bollettino medico VIDEO). «L’ultima volta le ho sentite al cellulare verso mezzogiorno – ricorda Kawtar, 22 anni, la più grande –. Dovevo raggiungerle, ma dall’altra parte del Secchia – quella ‘reggiana’, ndr –, dove ci trovavamo di solito. In teoria era stato deciso di passare la giornata insieme, solo che io avevo una visita dal medico di base. Quando sono andata al fiume, però, non le ho trovate. Allora ho telefonato a mia madre, mi ha detto che non erano nemmeno a casa. Così ho cominciato a chiamare il cellulare delle mie sorelle a ripetizione, fino a quando ha risposto la più piccola – si tratta dell’undicenne che era insieme alle tre inghiottite dal fiume ed ha dato l’allarme, ndr –. Mi ha detto ‘sono annegate, sono annegate’. In effetti sentivo le ambulanze e gli elicotteri, ma non pensavo fossero lì per le mie sorelle. Il bagno? No, no. In quel punto non c’eravamo mai andate. Non so cosa sia preso alle mie sorelle, qualche volta al fiume ci si andava, ma sempre per fare una passeggiata nel percorso natura che è sopra. Mai per fare il bagno dove tutto è successo» (VIDEO).

Kawtar ha poi voluto parlare della sorella in coma, Khaoula, anche per scacciare via quelle voci che, soprattutto seguendo i canali dei social, nella serata di martedì davano per tre le vittime della tragedia di Borgo Venezia, senza che la notizia avesse alcun riscontro ufficiale: «Khaoula è iscritta a ingegneria meccanica qui a Modena, è una ragazza bravissima, tutti ne parlano bene e non ha mai fatto del male a nessuno. Ha sempre studiato a pieni voti, chiedo agli organi di informazione di non dare credito alle voci che circolano... perché è ancora qui, grave ma è ancora qui». Tante, a Baggiovara, le amiche che hanno riempito la sala d’attesa della Tipo di Baggiovara, anche perché Khaoula Louhabi per anni è stata referente dei ‘Giovani musulmani italiani’ proprio nella città della piastrella. A portare il suo cordoglio, presente anche Qasim Zahi, vicepresidente dell’associazione ‘Comunità islamica di Sassuolo’. «Stiamo aspettando gli ultimi documenti necessari – spiega Zahi – e poi le due salme saranno trasferite in Marocco. La nostra comunità sta cercando di stringersi attorno alla famiglia; fortunatamente il padre è credente e praticante, è già venuto a pregare».

L’Amministrazione comunale di Sassuolo ha proclamato una giornata di lutto per oggi, dopo la tragedia che ha travolto la famiglia originaria del Marocco: «Oltre all’annullamento della festa del Sassuolo calcio – che proprio stasera avrebbe dovuto riempire il centro, ndr –, già sospesa dalla società stessa, si invita per l’intera giornata ad un comportamento consono, per quanto concerne le attività ludico-ricreative, al rispetto del sentimento di cordoglio generale. In municipio e nelle sedi pubbliche le bandiere istituzionali verranno esposte – spiega il Comune –, in segno di lutto, a mezz’asta».