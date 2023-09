"Tragica fatalità, ditta attenta alla formazione dei dipendenti"

"La prevenzione degli infortuni è al centro dei pensieri e delle azioni delle nostre aziende". Leonardo Fornaciari, presidente di Ance Emilia, ribadisce l’impegno delle imprese del settore sulla sicurezza. Lo fa a poche ore dall’incidente mortale avvenuto al Marconi: la ditta per la quale lavorava la vittima, la Frantoio Fondovalle, è un’associata Ance.

Fornaciari, la morte di Morgese colpisce, anche per la dinamica. Non si poteva evitare?

"In primo luogo voglio esprimere vicinanza alla famiglia di Morgese, ogni infortunio mortale ci addolora profondamente. Alfredo era dipendente dell’azienda da 15 anni, esperto e formato: non mandiamo persone poco preparate a coprire mansioni così delicate. La Frantoio Fondovalle è nota per l’attenzione alla formazione dei propri collaboratori. Ci troviamo di fronte a una tragica fatalità".

I sindacati, però, hanno usato parole pesanti, nei confronti delle aziende...

"C’è un’indagine in corso e ne seguiremo lo sviluppo, non è il momento di lasciarci andare alle polemiche. I sindacati sanno che, sul tema, lavoriamo a stretto contatto con loro negli enti bilaterali, c’è un rapporto di interesse reciproco, i lavoratori sono una risorsa preziosa".

Un problema di sicurezza nei cantieri c’è o no?

"Il tema c’è ed è ben presente all’Ance Emilia come alle aziende associate. Per evitare che questi episodi dilaghino, l’unico modo è quello di continuare a formare i dipendenti. Noi lo facciamo continuamente: le maestranze conseguono attestati che vanno rinnovati nel tempo. Investiamo risorse e soldi nei nostri dipendenti".

Quanto può servire l’utilizzo di sensori?

"La tecnologia è utile, ma non ci possono essere distrazioni, serve mantenere alta l’attenzione".

a.bo.