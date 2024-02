Traguardo dei 125 anni, Cpl entra nella storia

A Cpl Concordia sta stretta la dimensione locale e per ricordare i suoi 125 anni (l’atto istitutivo risale al 1899) ha scelto Roma, la capitale, perché oggi è questa la sua dimensione e la sua proiezione. Ed è nella splendida cornice di questo luogo pieno di storia che l’azienda modenese mercoledì sera ha voluto dare il via alle iniziative celebrative promuovendo un incontro con gli stakeholders per festeggiare l’anniversario e affrontare i temi strategici dello sviluppo del settore energetico.

E’ stato un evento privato, riservato a dirigenti ed ai maggiori clienti, utile soprattutto a mettere a fuoco partnership e sfide imposte dalla transizione ecologica, poiché la cooperativa di Concordia è leader nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi energetici, in particolare nella cogenerazione, gas metano, acqua e nei processi di telecontrollo e billing. A Roma, infatti, oltre agli interventi del presidente di Cpl Concordia Paolo Barbieri e del vicepresidente Samuele Penzo, hanno preso la parola Paolo Gallo, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Italgas, e Vinicio Vigilante, amministratore delegato del GSE.

Presente anche l’assessore al patrimonio e alle politiche abitative di Roma Andrea Tobia Zevi. Invitato speciale l’attore Roberto Citran. "Abbiamo raggiunto questo storico traguardo dei 125 anni di storia – ha dichiarato il presidente Barbieri - grazie alla forza delle persone che hanno collaborato con noi, alla loro resilienza e all’innovazione che quotidianamente mettiamo nel nostro lavoro. Oggi Cpl Concordia è una realtà leader nel settore dell’energia, che in questa fase storica è al centro dell’economia italiana, contribuendo in modo concreto ad una efficace e giusta transizione energetica verso un mondo sempre più sostenibile". La società ha la sede principale a Concordia. Può contare su un organico di oltre 1.600 dipendenti e 10 sedi sul territorio nazionale. La Cpl ha clienti sia nella pubblica amministrazione sia nell’industria privata e nei servizi. Opera nella Gestione Calore, Facility Management, Pubblica Illuminazione, Cogenerazione, Servizi ed Impianti per la distribuzione del Gas Metano e dell’Acqua e nei Software Gestionali per le Utilities. La sua focalizzazione oggi è sui trend della transizione energetica, in particolare Biometano, Fotovoltaico e Idrogeno.

Alberto Greco