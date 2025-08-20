Trappola sul sito per soli uomini. Vittime pestate a sangue e rapinate

E’ diventato tutto troppo veloce. Basta un click per trovare una persona con cui uscire la sera e l’ingresso in una stanza virtuale fornisce le chiavi per aprire ogni genere di relazione. Da quando i rapporti si sono spostati in rete e per dirsi addio basta semplicemente fare ‘ghosting’, il pericolo è dietro l’angolo. Infatti è impossibile sapere davvero chi si nasconda dietro ad un messaggio d’amore o un invito a cena: basti pensare che ogni giorno, sui social più noti, come Facebook, gli iscritti vengono tampinati di richieste di amicizia che partono da falsi profili. Ed è proprio in questo contesto che si è sviluppata, a Modena, una pratica criminale ideata, secondo la Procura, da due giovanissimi amici che , all’esito delle indagini della squadra mobile, sono finiti in carcere.

I due, moldavi di 24 e 28 anni, dopo aver preso contatti con le vittime attraverso un sito di incontri on line per soli uomini ed averne guadagnato la fiducia, si sono presentati a casa delle vittime. Una volta chiusa la porta alle spalle, le hanno colpite con calci e pugni per poi minacciarle con coltelli e costringerle a consegnare loro denaro e oggetti di valore. Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato di Carpi e dalla mobile sono parite proprio dalla denuncia di due vittime, finite nella rete dei rapinatori il 13 e il 14 maggio. Il 14 agosto scorso la Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Modena su richiesta della Procura nei confronti dei due ragazzi, accusati di rapina aggravata e lesioni personali. A onor del vero il 24enne risultava già in carcere per reati analoghi commessi a Bologna. Il 28enne, incensurato e lavoratore, all’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. "Al momento in cui si prenderà visione completa degli atti – afferma l’avvocato Samantha Amodio – non escludo richiederemo ulteriore interrogatorio per chiarire la posizione del mio assistito". Da quanto emerso i due entravano in contatto con altri giovani proprio attraverso un sito di incontri tra uomini ma le trappole della rete sono numerose, considerando il fatto che per tantissimi italiani il primo ‘approccio’ avviene proprio in chat. Secondo YouGov, le piattaforme di dating più conosciute dagli italiani (dati di gennaio 2021) sono: Meetic; conosciuto dal 70% degli italiani, Badoo, 58% e Tinder (52 per cento) con circa 50 milioni di utenti attivi al mese a livello globale. In Italia, si stimano 705 mila utenti totali ma è Badoo la piattaforma di incontri più usata globalmente in Italia con oltre 500 mila utenti e 200 mila attivi ogni settimana; 418 milioni nel mondo. Non è affatto raro, dunque incappare nel cosiddetto truffatore ‘romantico’. L’identikit è noto: si tratta di profili aperti nel recente passato e i soggetti si dichiarano single o vedovi, spesso provenienti da paesi stranieri. Nella maggior parte dei casi scrivono per primi alle potenziali vittime, postandosi con foto accattivanti, con tanto di figli e cani in braccio.

Secondo i dati, circa 1 profilo su 10 può essere falso (catfishing) e i reati più comuni in rete sono quelli legati a molestie, stalking e sextortion.