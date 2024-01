Trappole, liti, veti incrociati e capricci. Un iter in salita e molto tormentato

Il partitone sembra aver ritrovato la ragione e ha deciso di puntare ufficialmente su quel candidato unico (leggi Massimo Mezzetti) che va ad azzerare un iter più che tormentato fatto di trappole, veti incrociati, capricci, diktat a volte assurdi e vittime eccellenti (Bortolamasi e Bosi in primis). Ad un certo punto il Pd era talmente impantanato da essere costretto a giocarsi l’ultima chance, la telefonata a casa... di Mezzetti appunto. Che da perfetta riserva della Repubblica – e data la situazione disastrosa – ha risposto e aperto uno spiraglio. Ora mancano altri due passaggi fondamentali per poter dire ufficilamente che il supercandidato (perché di questo si tratta) del centrosinistra è proprio l’ex assessore regionale: l’incontro cruciale con Muzzarelli (che pare si terrà a breve e sarà sicuramente irto di ostacoli viste le personalità dei protagonisti) e l’assemblea cittadina fissata per il 18 gennaio. Poi, finalmente, si potrà iniziare a parlare di programmi e progetti per la città.

Barbara Manicardi