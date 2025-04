"Trasferimenti, . Prismi spa condannata"

Importante decisione del Tribunale che ha condannato la Prismi Spa per condotta antisindacale a seguito del trasferimento di oltre 30 dipendenti della sede modenese. Questi i fatti: la Prismi Spa, azienda produttrice di software, ha comunicato il 31 luglio scorso ad oltre 30 dipendenti della sede di Modena la chiusura della sede locale (in via Dalton) ed il conseguente trasferimento di tutti i dipendenti presso la nuova sede di Vimodrone (Milano). Il tutto senza informare preventivamente le Organizzazioni sindacali. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Filcams Cgil hanno chiesto l’intervento del sindacato per ottenere tutela nei confronti del trasferimento collettivo che avrebbe portato alla cessazione del rapporto di lavoro, vista l’impossibilità di trasferirsi in una sede così lontana dal luogo di residenza.

La Filcams Cgil si è prontamente rivolta alla Prismi chiedendo immediatamente l’apertura della procedura di consultazione prevista in caso di licenziamento collettivo, per tutelare i propri iscritti e trovare sul territorio alternative alle dimissioni in massa - come ad esempio, l’apertura di ammortizzatori sociali, la possibilità di ricollocare lavoratrici e lavoratori, o, ancora, la possibilità di concordare lo smart working - ma la società non si è resa disponibile ritenendo che il trasferimento non fosse un licenziamento ’indiretto’.