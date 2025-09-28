Trasferimento Coop, infuria il dibattito

Mercoledì prossimo è in programma la seduta conclusiva della Conferenza preliminare sul progetto di spostamento e ampliamento del supermercato Coop di Vignola. Ad annunciarlo è il Comitato No Nuova Coop, che da anni sta seguendo la questione.

"Il procedimento – spiega il Comitato in una nota - ha preso il via più di tre anni fa e questo tempo lunghissimo testimonia le tribolazioni del progetto. In quella occasione tutti gli enti coinvolti dovranno esprimere un parere tecnico sul progetto. La seduta si tiene dopo la mega-raccolta firme realizzata da Coop Alleanza 3.0 nell’aprile scorso. Cosa potrà succedere dopo questa prova muscolare del colosso della grande distribuzione? Non è forse legittimo il timore che venga dato via libera al progetto anche se la documentazione è ancora incompleta ed in parte non conforme? Diversi sono i nodi non sciolti.

I dati sullo studio del traffico – prosegue il Comitato - prevedono infatti almeno 3.000 automobili al giorno in più sulla rete viaria interessata, ma in realtà il dato è ancora maggiore visto che lo studio è incompleto: non contempla il nuovo supermercato Aldi e i flussi di traffico che ha generato.

Inoltre, la viabilità di ingresso all’area Coop non è conforme alle norme vigenti – non sono garantite le distanze previste dagli incroci esistenti. In più il bilancio ambientale del progetto è ampiamente negativo: le emissioni di CO2, pari a 1.215 ton/anno nella situazione attuale, salirebbero a 2.623 ton/anno (nuovo IperCoop più il centro commerciale "I Ciliegi" che verrebbe mantenuto, ma con un diverso supermercato), con un incremento del 116%.

Altro che sostenibilità ambientale! In questi tre anni l’amministrazione comunale non ha voluto riconoscere che il progetto comporta anche costi per la collettività: maggiore congestione di strade già trafficate, consumo di territorio oggi agricolo, un impatto negativo sul tessuto già fragile dei negozi del centro storico (l’aumento della superficie di vendita dai 2.550 mq dell’attuale supermercato ai 3.900 mq del futuro IperCoop vuol dire un aumento dei ricavi annui di qualche milione di euro sottratti al resto della rete commerciale vignolese – gli oltre 70 negozi vuoti rilevati nello studio per l’hub urbano cresceranno ancora, quindi). Per questo come comitato di cittadini continuiamo a ribadire che più che un "rilevante interesse pubblico" (la formula che giustificherebbe il ricorso ad un accordo di programma tra Coop ed enti locali) qui è in gioco un rilevantissimo interesse privato, quello di Coop Alleanza 3.0".

