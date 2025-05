Trasferimento della Coop: "La parola passi ai cittadini"

Si aggiunge un nuovo capitolo nella vicenda della nuova Coop di Vignola, dopo che la stessa Coop Alleanza 3.0 ha appunto raccolto e depositato in Comune oltre 17.000 firme (4.000 delle quali vignolesi) per realizzare il supermercato sul terreno di proprietà tra la Circonvallazione e via Per Sassuolo.

I consiglieri di opposizione, coordinati dal consigliere di Vignola per Tutti, Angelo Pasini (foto in alto), hanno infatti chiesto un consiglio comunale aperto alla cittadinanza (il regolamento comunale offre questa opportunità), per ascoltare da un lato le considerazioni in primis delle associazioni di categoria, ma per impegnare dall’altro l’amministrazione (e qui la bocciatura da parte della maggioranza è, almeno sulla carta, più che garantita) ad annullare, in auto tutela, l’iter di accordo di programma in corso con Coop Alleanza 3.0.

"La novità della raccolta firme da parte di Coop Alleanza 3.0 – spiega Pasini al Carlino - merita un confronto con la cittadinanza. Per questo abbiamo chiesto un consiglio comunale aperto. Poi è importante invitare per l’occasione le associazioni di categoria, il cui parere è sempre importante e utile al confronto. Credo si debba, visto il trascorrere degli anni (l’avvio del procedimento risale al 2022, ndr), invitare la cittadinanza a prendere coscienza della situazione e di una gestione del procedimento totalmente anomala, con rilevante spreco di denaro pubblico e di un particolare benevolo atteggiamento dell’amministrazione nei confronti di Coop.

Vogliamo chiedere alla maggioranza il perché di questa modalità, in un confronto diretto con chi, in questi anni, ha denunciato il permanere di non conformità progettuali".

Al momento, dall’amministrazione, hanno preferito non commentare l’iniziativa delle opposizioni. L’altro ieri intanto, sempre sul tema nuova Coop, è intervenuto sulla propria pagina social anche il Comitato No nuova Coop, che accusa tra l’altro: "Coop dimentica sempre di dire che qui non si tratta solo di uno "spostamento e ampliamento" di un supermercato esistente; si tratta piuttosto di uno "spostamento e ampliamento" di un supermercato esistente, ma anche del mantenimento del centro commerciale "I Ciliegi" che dovrà ospitare un nuovo supermercato non alimentare".

Marco Pederzoli