Trasferimento dell’automedica, la Lega: "Scenderemo in piazza"

Continua il dibattito politico sul piano Ausl di trasferire l’automedica nelle ore notturne (20 – 8) da Vignola a Pozza di Maranello e sul futuro del Pronto soccorso. A intervenire è Barbara Badiali, consigliera comunale della Lega, che annuncia: "Ora attendiamo di vedere cosa emergerà dal consiglio dell’Unione dei Comuni aperto agli interventi dei cittadini che abbiamo provveduto a richiedere. Tuttavia, se non saranno assunti atti formali che impegnano alla revoca di alcuni atti presi durante l’ultima Ctss, siamo pronti a scendere in piazza per sensibilizzare l’opinione pubblica, e soprattutto la politica che deve prendere le decisioni, per difendere il sistema sanitario locale. Da settimane assistiamo a dichiarazioni rassicuranti da parte dei nostri amministratori: "la situazione è congelata", "non si stanno prendendo decisioni", "il Pronto soccorso non verrà chiuso". Ma fino ad oggi non è stato prodotto alcun provvedimento formale che "congeli" decisioni, iter o delibere riguardanti le decisioni della Ctss del 18 settembre. Non ci risulta che sia stata adottata una sospensione normativa. Inoltre, al di là delle singole iniziative di riorganizzazione dei servizi, occorre che venga presentata una visione globale di tenuta e di sviluppo, sia dell’ospedale sia dei servizi del territorio".

m.ped.