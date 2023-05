Trasferta allo stadio Braglia e intervista a Gerli "E’ stata per noi alunni una esperienza unica"

Giovedì 23 marzo noi classi 2B e 2A siamo andate allo Stadio Braglia per fare un incontro con i calciatori del Modena FC. Dopo esserci seduti abbiamo intervistato un Centrocampista, Fabio Gerli, col quale ci siamo fatti delle foto e che ci ha firmato autografi. Poi ci hanno fatto fare un giro per mostrarci le targhe accanto agli ingressi. Una racconta a chi è dedicato lo stadio di Modena che, come ha spiegato la nostra ’guida’, non è stato dedicato ad un calciatore, come molti pensano, ma alla memoria del ginnasta Alberto Braglia. Poi abbiamo visto l’inizio degli allenamenti. È stata un’esperienza unica.