Trasferta in Vaticano. La Cappella del Duomo canta in San Pietro

Una giornata davvero speciale, quella di ieri, per i quaranta cantori della Cappella Musicale del Duomo di Modena che hanno provato l’emozione di accompagnare la Santa Messa all’Altare della Cattedra, nella basilica di San Pietro in Vaticano. E hanno avuto la sorpresa di veder arrivare, come celebranti, proprio l’arcivescovo di Modena monsignor Erio Castellucci e il vicario generale della diocesi e arciprete della Cattedrale monsignor Giuliano Gazzetti. "Davvero non ci avevano preavvisato. È stato un bellissimo, inatteso regalo", dicono il maestro Francesco Saguatti, direttore della Cappella musicale, e l’organista maestro Stefano Pellini.

In questo weekend la Cappella musicale del Duomo sta compiendo il suo pellegrinaggio giubilare a Roma con un intenso programma di visite e di impegni musicali. Ieri mattina il coro della Cattedrale ha avuto il privilegio di poter partecipare con il canto alla Santa Messa di mezzogiorno proprio nel cuore della basilica vaticana, dove celebrano i Papi. La Cappella ha proposto un repertorio che dal gregoriano arrivava fino ai giorni nostri e ha incluso anche brani composti da autori modenesi, come Giorgio Barbolini, don Oscar Piccinini e lo stesso Francesco Saguatti.

"Stava per iniziare la celebrazione ed eravamo intenti a disporci per l’esecuzione dei vari canti, quando abbiamo visto comparire... don Erio e don Giuliano", racconta il maestro Pellini. Per i cantori è stata veramente una sorpresa: l’arcivescovo e il vicario sono arrivati a Roma per unirsi in preghiera a questo momento speciale del coro del Duomo, ricostituito due anni fa. "Siamo rimasti davvero emozionati per questo regalo che don Erio e don Giuliano hanno voluto farci", ribadiscono i responsabili dell’attività musicale della nostra Cattedrale.

Diretta dal maestro Saguatti che ne cura la formazione musicale in collaborazione con il cantore Michele Gaddi e gli organisti Stefano Pellini e Davide Zanasi, la Cappella musicale del Duomo proseguirà il suo servizio romano anche oggi: stamattina sottolineerà con il canto la Santa Messa presso la chiesa di Santa Maria del Portico in Campitelli eseguendo un repertorio mariano.