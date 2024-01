Trasformano camera di hotel in centrale di spaccio. Due stranieri clandestini finiscono in manette

Avevano affittato una stanza in hotel per trasformarla, a quanto pare, in una centrale di spaccio. Gli agenti del commissariato, però, si sono resi conto subito delle mosse sospette di uno dei pusher e lo hanno seguito. Una volta all’interno della stanza gli agenti hanno trovato quasi 400 grammi di cocaina. In manette sono finiti due tunisini di 31 e 17 anni, clandestini, arrestati giovedì dai poliziotti nel corso di una specifica attività antidroga nel centro cittadino. I poliziotti avevano notato infatti poco prima un via vai sospetto all’interno di un hotel e avevano riconosciuto il 31enne, già noto alle forze dell’ordine. Appurato che lo stesso aveva prenotato una camera matrimoniale per 15 giorni, gli agenti hanno quindi effettuato un blitz nella sua camera, trovando e sequestrando 395,7 grammi di cocaina, suddivisa in 4 involucri, occultati nel controsoffitto, sopra ad un faretto dell’illuminazione, un bilancino di precisione e 805 euro in contanti. La procura ha chiesto al gip la convalida dell’arresto del 31enne e l’applicazione della misura cautelare in carcere