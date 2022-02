Modena, 8 febbraio 2022 - Una decisione dettata da motivi di carattere sanitario e religioso. Non vogliono essere additati come ’no vax’ i genitori del bambino di 2 anni che chiedono ai medici del policlinico Sant’Orsola di Bologna di non usare sangue proveniente da persone vaccinate contro il Coronavirus durante l’operazione al cuore a cui sarà sottoposto il piccolo, nel caso (praticamente scontato) in cui dovesse servire una trasfusione.

Trasfusione no vax, De Angelis: "Richiesta senza base scientifica"

Questi genitori, residenti in provincia di Modena, sono stati portati in tribunale dai medici che li accusano di rifiutare le cure. Così ieri mamma e papà sono stati ascoltati dal giudice tutelare di Modena, il magistrato Alberto Rovatti, che ora dovrà decidere se la loro richiesta è lecita oppure se dovranno ’accontentarsi’ del sangue a disposizione della rete regionale.

Il bambino, cardiopatico con alle spalle altri interventi chirurgici, dovrà essere sottoposto a un’operazione non urgente ma necessaria e già quattro mesi fa i genitori avevano chiesto ai medici - nei confronti dei quali nutrono stima e fiducia - di usare per precauzione solo sangue di persone non vaccinate. Si tratterebbe dunque di uno scrupolo per ridurre ulteriormente i rischi dell’intervento, I genitori, infatti, temono che il sangue dei vaccinati contro il Covid possa nuocere al figlio (si teme in particolare quella ormai famosa proteina Spike) dato che non si conoscono gli effetti a lungo termine della profilassi.

Una tesi che, secondo i loro avvocati, non è ’campata in aria’ ma ha fondamenti scientifici ed è avvalorata da due esperti. Tramite lo studio legale, infatti, sono stati coinvolti degli specialisti, un ematologo e un medico legale, secondo i quali non è escluso che la trasfusione con sangue di vaccinati possa rappresentare un rischio. Le loro conclusioni sono quindi già state portate al giudice tutelare. La famiglia vuole inoltre sottolineare che non rifiuta le cure: a loro avviso, la loro richiesta dovrebbe essere letta solo come un ulteriore accorgimento verso un bambino fragile che deve affrontare un’operazione importante.

Per quanto riguarda le convinzioni religiose, la famiglia non accetta inoltre che al piccolo sia dato sangue di persone vaccinate con sieri che utilizzerebbero in fase sperimentale e/o di produzione cellule umane ricavate da feti abortiti volontariamente. I medici bolognesi escludono rischi provenienti dalla trasfusione per il piccolo paziente. Ne è nata quindi una ’battaglia legale’: chiamati in causa, mamma e papà si sono rivolti agli avvocati per far valere anche il loro diritto all’obiezione di coscienza.

Non solo i genitori dicono no al sangue di vaccinati, ma hanno anche già pronta una lista di persone non vaccinate contro il Covid pronte a donare il sangue per l’operazione del bambino: un elenco di decine di persone che si è allungato anche grazie alla chat Telegram dove, sull’argomento, è in atto un’animata discussione. Nel caso il giudice desse ragione ai genitori (il decreto è atteso nelle prossime ore) dovrà anche decidere se accettare la lista di volontari fornita dalla famiglia o se ordinare al sistema sanitario di arruolare donatori anonimi non vaccinati.

La Procura per i minori di Bologna, inoltre, si è già attivata con un ricorso, presentato il 2 febbraio al tribunale per i minorenni, sul caso del bambino. L’intervento della Procura, guidata dalla procuratrice Silvia Marzocchi, è più ampio, a tutela del minore e riguarda un’eventuale limitazione della responsabilità genitoriale.