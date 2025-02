Trasfusioni contestate. La Cassazione dà torto ai genitori no vax

I genitori si opposero alle trasfusioni sul figlioletto di appena due anni, malato gravemente, nel caso in cui il sangue provenisse da donatori vaccinati contro il covid 19. La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 3 dicembre scorso e pubblicata nei giorni scorsi, ha rigettato il ricorso presentato dai due genitori, confermando il decreto del giudice tutelare di Modena emesso nel febbraio del 2022. In sostanza, secondo la Corte, i genitori si erano opposti alla trasfusione in base ad una scelta di ‘coscienza religiosa’ che però non poteva essere imposta al piccolo.

Il caso era noto: il bimbo era affetto da una grave malformazione cardiaca, per la quale era stato programmato un intervento chirurgico nel gennaio del 2022, con elevata probabilità di trasfusione di sangue. I genitori, però, avevano dichiarato che avrebbero prestato consenso alla trasfusione solo a condizione che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il covid 19, attivandosi per raccogliere personalmente la disponibilità di donatori rispondenti al suddetto requisito. L’opposizione era motivata dal fatto che i genitori del piccolo reputavano pericolosa la proteina Spike contenuta nel vaccino e per motivi religiosi. L’azienda ospedaliera, il sant’Orsola di Bologna, dopo aver rappresentato ai genitori il fatto che non sarebbe stato possibile garantire che i donatori non avessero ricevuto simili vaccini, aveva fatto ricorso a quel punto al giudice tutelare, chiedendo di autorizzare con urgenza intervento ed eventuale trasfusione, proponendo la nomina di un curatore speciale nella persona del direttore.

Il giudice tutelare, con celebre decreto – ritenendo sussistente la propria competenza – aveva nominato il direttore dell’ospedale curatore del minore al fine di esprimere il consenso all’intervento, poi effettuato con successo. Da qui il ricorso dei genitori dinanzi al tribunale per minori, che lo aveva respinto a settembre 2023. I genitori hanno quindi proposto ricorso per Cassazione contro il decreto del tribunale minorile del settembre 2023, al quale ha presentato contro ricorso l’azienda ospedaliera. Da tener presente come il giudice tutelare avesse ritenuto irragionevole la richiesta dei genitori, ritenendo al contrario attendibile l’opinione espressa dalla comunità scientifica maggioritaria, secondo la quale non vi sarebbe differenza tra il sangue dei vaccinati e dei non vaccinati. Secondo la Corte il giudice non ha commesso alcun errore di diritto poiché, nel contrasto tra l’opinione dei genitori e quella dei medici, ha individuato il miglior interesse del minore. "La richiesta di trasfusione da donatori non vaccinati appare essenzialmente una scelta di coscienza religiosa – sottolinea infine la Corte nel motivare il rigetto del ricorso – che non può essere imposta al minore".

v.r.