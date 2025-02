Trasloco per la polizia, è polemica: "Gravi ritardi e aumento dei costi"

E’ polemica dopo la notizia del cambio di location della nuova sede della Polizia locale. "Apprendiamo con sconcerto che la realizzazione della nuova sede sarà soggetta a gravi ritardi di tempo e a maggiori costi rispetto a quanto già stabilito, presentato e approvato a dicembre col bilancio – afferma il consigliere di Fratelli d’Italia Enrico Fieni –. Il progetto, presentato dal sindaco in campagna elettorale, era quindi probabilmente uno scherzo o solamente uno specchietto per le allodole dal momento che è risultato inattuabile per vizi preesistenti, messi in luce solo adesso".

"È incredibile – prosegue – che quanto promesso sia stato rimangiato dopo incontri e progetti firmati, delibere e soprattutto dopo la firma del DUP che fissava gli obiettivi strategici e i finanziamenti. E le tempistiche? Si prevedeva per la metà del 2026 l’inaugurazione della nuova sede, adesso a che scadenza andremo?".

Il consigliere di Fd’I definisce "inaudite le modalità con cui la Giunta ha comunicato una tale notizia: un comunicato stampa al posto di un’informazione istituzionale. Infine, tra le cause principali del cambio di programma c’è la vulnerabilità sismica dei locali un tempo occupati dalla polisportiva Dorando Pietri e in un primo momento destinati alla nuova sede. Oltre a chiederci come mai questo problema sia stato valutato solo ora, vorremmo sapere se questo aspetto verrà ignorato o, peggio, tollerato per un uso sociale di quell’edificio e, quanto potrebbe costare un intervento per rendere antisismico l’immobile".

Anche Giulio Bonzanini della Lega è critico: "Ennesimo cambio di programma per la mancata nuova sede della Polizia Locale, a ulteriore e sconfortante conferma di ritardi e costi aggiuntivi, a seguito di promesse disattese. Le problematiche emerse, alcune delle quali prevedibili, non fanno altro che dare prova di quanto questa Giunta proceda in piena continuità rispetto a tutti i peggiori difetti di visione e programmazione della precedente, con un modus operandi approssimativo e inconcludente, da ‘dilettanti allo sbaraglio’". Aggiunge: "I nostri agenti saranno costretti ad operare per chissà quanto in condizioni indecorose nell’attuale fatiscente sede con tempi e prospettive incerte".

Maria Silvia Cabri