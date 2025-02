"Trasmetteremo in diretta da Sanremo"

‘Radio Loris’, la web radio nata durante la pandemia, per abbattere le distanze e creare un ponte di connessione tra i ragazzi di Ushac (Unione Sportiva Portatori Handicap Carpi) Arcobaleno e la comunità carpigiana, sbarca a Sanremo. Grazie a un progetto ideato dal professore Francesco Luigi Di Bucchianico e realizzato con il supporto di Ushac Arcobaleno, ‘Radio Loris’ Carpi e Aps I Trabocchi, Carpi sarà in collegamento diretto con Sanremo 2025, attraverso uno studio mobile allestito in piazza Borea d’Olmo 35, a pochi passi dal Teatro Ariston.

"Siamo orgogliosi di portare Carpi e la nostra esperienza di comunicazione inclusiva a Sanremo – afferma Carlo Alberto Fontanesi, presidente della Aps Sportiva Ushac Arcobaleno e del Centro Sociale Loris Guerzoni (dove ha sede la radio stessa) -. ‘Radio Loris’ è nata con l’obiettivo di abbattere barriere e creare spazi di partecipazione per tutti, in particolare per i giovani e le persone con disabilità. Questo progetto, che ci collega al Festival della Canzone Italiana, è un’opportunità straordinaria per dare voce alla nostra comunità e dimostrare quanto l’inclusione possa diventare un valore aggiunto nel panorama culturale e sociale italiano. Portiamo la voce di Carpi a Sanremo e condivideremo questa energia contagiosa con il pubblico. Ringraziamo tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa – aggiunge il presidente - e invitiamo tutti a seguirci, sia in diretta che online, per scoprire le storie, i sogni e i talenti della nostra città". Giovedì pomeriggio, in occasione della Giornata Mondiale della Radio, ‘Radio Loris’ aprirà le sue porte per un evento dedicato alla comunità: uno speciale ‘Pomeradio al Guerzoni’, un momento di condivisione e intrattenimento per dare spazio alle voci di Carpi, delle associazioni e di tutti coloro che vogliono celebrare il potere della radio come strumento di inclusione e crescita collettiva. Nata durante il Covid, la radio in pochi anni, è diventata un punto di riferimento per la comunicazione inclusiva, promuovendo la crescita personale e le competenze comunicative di giovani e cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità. oltre alle trasmissioni quotidiane, ‘Radio Loris’ porta avanti progetti innovativi come ‘Radiomacello’, il podcast realizzato dai ragazzi del Mac’é, e un nuovo format a cui stanno lavorando cinque giovanissimi studenti delle scuole medie Focherini di Carpi, che avranno l’opportunità di raccontare la propria esperienza direttamente da Sanremo.

Maria Silvia Cabri