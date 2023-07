’Trasparenze’, atto finale La chiusura è con Cisco

Si conclude oggi l’XI edizione di ‘Trasparenze’ Festival a Gombola, con un ricco programma. Alle 17.30 e alle 20 ci saranno due spettacoli di danza nel paesaggio, a cura del coreografo Fabrizio Favale, ‘The Rose Alien Tour’: un gruppo di danzatori gireranno per il paese tributando ad ogni luogo una danza. Creature evanescenti che non lasciano alcuna traccia, non modificano nulla di ciò che li circonda, ma si esibiscono in un omaggio verso quei luoghi che invece restano, mentre l’umanità passa. Alle 19.30, ‘A peso morto’, di C&C Company Carlo Massari, rappresenta i fotogrammi di una periferia senza tempo e identità, non perché non l’abbia mai avuta, voluta, desiderata, ma perché le è stata sottratta a morsi nell’inutile e alquanto misteriosa nuova definizione di ‘Città Metropolitana’, che significa tutto e il suo contrario. Infine, alle 21, ci sarà il concerto di Stefano Bellotti, in arte ‘Cisco’. Nel suo ‘Baci e Abbracci’ Tour, l’artista presenterà sul palco le sue storie e le canzoni che da oltre 30 anni porta in giro.

Una vita in viaggio che il cantautore ci riporta trasformata in musica e parole. Un viaggio umano e musicale che va dall’Irlanda ai Balcani, fino alla Terra del Fuoco, con Max Frignani, chitarre, Bruno Bonarrigo, basso, Mario Shetl, violino, Enrico Paso Pasini, tromba, tastiere e fisarmonica, Kaba Arcangelo Cavazzuti, batteria. Storie di lotta e di riscatto, radici emiliane e sonorità internazionali, storie di Indiani che cercano di sopravvivere e di Cowboy, che continuano a non capire. ‘Trasparenze’ è un progetto di Teatro dei Venti, Ater Fondazione, Koras, con il sostegno della Regione e il contributo Fondazione di Modena. L’XI edizione torna a Modena dal 6 all’8 ottobre con un programma di eventi negli spazi urbani.

m.s.c.