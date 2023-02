Trasparenze di primavera, rischio scivoloni

I giorni della merla quest’anno hanno lanciato messaggi contrastanti: è stato freddo, ma non eccezionale rispetto a quando l’inverno faceva il suo mestiere, e abbiamo avuto tanto sole. Non è quindi chiaro se la primavera arriverà presto o se si farà desiderare. Nell’attesa, ho cominciato a studiare gli accessori di moda nella prossima stagione estiva e un dettaglio, fra i tanti, mi ha colpito: la trasparenza. A quanto pare, la tendenza per la primavera-estate 2023 sarà all’insegna di dettagli "vedo non vedo" in cui però il vedo prevarrà; e questo significa abbondanza di tranelli per chi ci tiene allo stile! Eh già, perché se l’abito trasparente risulta molto più da sfilata che non da quotidianità (passino i traguardi straordinari raggiunti dalla tecnologia, ma tessuti effetto plastica dubito siano particolarmente freschi), ci potrebbe stare farsi sedurre da una borsetta trasparente…ed è allora che scatta la trappola! Se c’è un accessorio che nasconde più segreti del caveau di una banca è proprio la borsa di una donna. Vogliamo davvero che tutti quelli che incrociamo vedano quello che riponiamo nel nostro preziosissimo scrigno? Avete mai fatto l’elenco di quello che tenete in borsa? Io una volta, leggendo sul giornale di un borseggio, ho provato a indovinare, senza guardarci dentro, tutto quello che mi avrebbero rubato. Non ce l’ho fatta…ad un successivo controllo ho scoperto che c’era molto più di quanto immaginassi. Ma si sa, quando riempiamo la borsa siamo animate dalle necessità del momento specifico…e se buttiamo dentro una brugola perché dobbiamo andare ad allestire uno stand, quella brugola ci resterà per sempre. Ok, magari non tireremo fuori una lampada da camera, ma in fondo siamo tutte Mary Poppins!

Francesca

Abbati Marescotti