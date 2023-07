’Trasparenze’, note popolari e poesia Ginevra Di Marco Trio & Arminio

di Maria Silvia Cabri

Il primo fine settimana di Trasparenze Festival, all’undicesima edizione, stasera alle 21 porta a Gombola, la musica e la poesia di Ginevra Di Marco Trio & Franco Arminio con il loro concerto dal titolo ‘È stato un tempo il mondo’. Il connubio tra una delle voci più riconoscibili del panorama musicale popolare italiano e uno dei più apprezzati esponenti della poesia contemporanea, accompagnati dalla musica di Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, porteranno in scena la fusione dei loro mondi, attraverso poesie e canzoni popolari.

Le canzoni di Ginevra Di Marco, che interpreta i testi sociali e civili della musica folk e popolare, così come canzoni della sua storia personale fonde il suo universo interpretativo con le poesie di Franco Arminio, creando un nuovo spettacolo. Il titolo della serata, mutuato da un verso di un brano dei C.S.I., serve per ricordarci cosa è stato il mondo e cosa sta diventando, attraverso canzoni popolari, poesia popolare, canzoni d’autore, momenti intimisti e di festa. "Siamo vicini nello sguardo sulla vita – afferma Ginevra Di Marco – l’essere sensibili al silenzio, ai margini, al non clamore, alla bellezza dei paesi abbandonati, al sacro che ci sta intorno e che la nostra vita frenetica non contempla più, visioni che invece sentiamo essere motivo e scopo, tra gli altri, della nostra musica". Ginevra Di Marco è una delle più raffinate interpreti del panorama italiano.

La sua esperienza spazia dalle sonorità trasversali e ricercate dei CSI, di cui era una delle anime e con cui ha condiviso dieci anni di storia artistica, alla world music, fino alla rilettura di alcuni dei nomi del cantautorato italiano. Nel suo percorso artistico Ginevra incrocia volti, suoni, memorie, e fa suoi canti in lingue diverse, si confronta con artisti del panorama nazionale e internazionale come Merced Sosa, Luis Sepulveda e Margherita Hack in un continuo scambio intellettuale, artistico e umano. Il suo ultimo lavoro è ‘Quello che conta’ – Ginevra canta Luigi Tenco. Il concerto sarà preceduto, alle 18 con ‘Tra, o sulle cose in mezzo’, performance di danza di Noemi Piva, uno dei lavori selezionati per le residenze di ‘Connessioni – giovani visioni artistiche per un nuovo presidio culturale’, progetto promosso da Koras e finanziato grazie all’Avviso Youz Officina della regione Emilia-Romagna. Alle 20 andrà in scena l’ultima replica de ‘Le opere e i giorni’, il nuovo lavoro del Teatro dei Venti, con gli abitanti del territorio, la regia di Stefano Tè.