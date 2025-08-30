Trasporti, basta Gigetto: "Corsie riservate e tempi più veloci. È ora di cambiare"

Sostituire sulla ferrovia Modena-Sassuolo il treno con la metropolitana di superficie? Il tema torna d’attualità dopo che il sindaco Massimo Mezzetti lo ha rilanciato in occasione della visita al cantiere dell’ex Stazione piccola. Claudio Gorrieri (nella foto) è stato in passato componente del cda di Atcm, l’azienda di trasporti che gli diede l’incarico proprio di coordinare il progetto della metropolitana di Modena. "Il Comune aveva commissionato uno studio di fattibilità per una tram-trenovia tra Modena e Sassuolo verificando anche eventuali ipotesi di interconnessione con le linee ferroviarie e quindi un prolungamento della tramvia fino a Carpi. Per lo studio il Comune aveva destinato 82mila euro e doveva essere concluso entro la fine del 2020. Che fine ha fatto?".

I principali vantaggi di un tram-treno, fa presente Gorrieri, rispetto alla ferrovia classica sono innanzitutto legati ai passaggi a livello: "Le sbarre possono essere sostituite dai semafori con tempi di attesa per le macchine molto più brevi. Inoltre l’accelerazione dei tram-treno consente di aumentare la frequenza dei passaggi e la nascita di nuove fermate anche in ambito urbano, per servire più quartieri". Un treno classico "ha costi altissimi e usarlo per brevi tratti è un’assurdità, perché è efficiente solo se può raggiungere velocità superiori ai 120 orari: tra Modena e Sassuolo si fanno forse gli 80 per un breve tratto. Un tram-treno costa un quarto, permette di semplificare l’infrastruttura e ha pianali ribassati per carrozzelle e biciclette".

Per Gorrieri è arrivato il momento "che si provi a rivedere l’intero sistema di trasporto pubblico, in ambito provinciale, con una visione proiettata non all’oggi o domani, ma anche al dopodomani, in cui la mobilità pubblica possa essere un’alternativa più efficace all’uso dell’automobile, più efficiente e capillare per gli utenti". Il principio "che la politica e le amministrazioni dovrebbero assumere, anche se impopolare, almeno all’inizio, è che i mezzi pubblici devono girare, il più possibile, su percorsi riservati senza essere costretti a stare insieme alle automobili e creare punti di interscambio (parcheggi) lontano dai centri delle città".

Un’ipotesi di progetto potrebbe partire dalla "trasformazione della Modena Sassuolo (sino alla Stazione Piccola) per essere utilizzata da mezzi su gomma. In questo modo diventa la dorsale sud da cui posso entrare i mezzi anche lungo il suo percorso. Un esempio è quello che dalla ex stazione di Fiorano, sulla via viabilità esistente, i mezzi possono raggiungere il terminal di Maranello, dietro la Ferrari, tenendo conto che oggi lì ci lavorano circa settemila persone che si spostano quotidianamente".

Sul territorio di Modena "vengono previste due circolari. Una interna utilizzando i viali attorno alle mura destinati solo al trasporto pubblico. E una esterna utilizzando parte della Modena Sassuolo trasformata: una parte andrebbe dall’ospedale di Baggiovara alla Fiera e una parte si otterrebbe utilizzando la diagonale della ferrovia dismessa oggi dedicata ai pedoni e ai ciclisti (non me ne vogliano questi ultimi: hanno più di 120 chilometri di piste ciclabili nel territorio comunale, mentre le corsie riservate per i mezzi pubblici sono di 17 chilometri). Su questa circolare andrebbero creati punti di interscambio (parcheggi) in luogi lontani dal centro della città".

Ci sarebbero non pochi problemi da superare per il sindaco: la linea Modena Sassuolo è gestita da Tper con cui è aperto un confronto per la creazione di unica società regionale di gestione del trasporto pubblico. "Ma in conclusione credo che sia ora di chiudere il dibattito sulla decisione se mettere o no il tram-treno su Gigetto e si vada oltre. Se si rimanesse a quello propongo un referendum pubblico sul tema: decidano i cittadini".