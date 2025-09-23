Trasporti, giornata nera. Allo sciopero aderisce il 50% del personale Seta

Giornata di passione ieri, per chi normalmente si serve del bus o della corriera per spostarsi. Tante le corse saltate e i ritardi, una situazione aggravata dal blocco stradale del nodo di Bologna, che regolarmente finisce per ripercuotersi anche sul traffico in entrata e uscita da Modena. Da fonti Seta, si apprende che l’adesione allo sciopero di ieri è stata circa del 50% del personale. Non c’era solo l’invasione di Gaza tra i motivi di chi ha incrociato le braccia. Il sindacato Orsa (Organizzazione sindacati autonomi e di base) Trasporti, aveva altre rivendicazioni: "Le motivazioni della protesta sono chiare: riconoscimento del doppio ticket restaurant, indennità domenicale portata a dieci euro, assegnazione dei turni con almeno 48 ore di anticipo. Queste richieste – si legge in una nota del sindacato – ragionevoli e attese da tempo, sono state respinte da Seta, che continua a negare il confronto con uno dei sindacati più rappresentativi dell’azienda. La carenza degli autisti, oggi aggravata dall’annunciato arrivo di autisti ‘gettonisti’, deriva anche dal contratto di secondo livello per gli assunti dal 2012 firmato da Cgil, Cil, Uil, Faisa, Ugl e Seta, che ha ridotto il contratto integrativo rispetto ai tre accordi precedenti per le aziende d’origine. Una scelta che ha reso il lavoro meno attrattivo e ha aperto la strada alle attuali difficoltà di organico".

I sindacati Usb (Unione sindacale di base) annunciano un incontro in Comune proprio per oggi: "Siamo stati convocati, un incontro – recita la nota del sindacato Usb – che arriva al momento giusto per portare delle proposte concrete, cercando di trovare una linea comune al problema: salario, alloggi, turni e tanto altro che può aiutare l’inserimento di un conducente che, essendo anche il ’front line’, è il soggetto su cui si scaglia l’utenza frustrata da un servizio scadente; non ultima la grave aggressione ad un conducente di Seta, avvenuta nei giorni scorsi in una località di Guiglia, con un piano sulla sicurezza del personale mai partito e fermo in Prefettura. Chi ad oggi si indigna per la piega presa e per l’operato della Direzione di Seta, dovrebbe fare un ’mea culpa’ ritirando gli accordi sottoscritti dal 2012 ad oggi, rimettersi al tavolo, aggiornando ed adeguando tutto al periodo che stiamo vivendo e soprattutto armonizzando, perché l’azienda è unica e non tre. Oggi tutti si indignano anche per l’assunzione di autisti ’gettonisti’, ma sono proprio gli stessi che hanno permesso questo negli anni, firmando e concedendo a Seta tutto quello richiesto, senza mai controproposte serie ed efficaci al fine di migliorare i tempi di vita e di lavoro. Ora i turni sono lunghi, con tempi di percorrenza assurdi e soste ai capolinea che sono miraggi, senza un ritorno economico a favore di chi realmente fa girare le ruote, garantendo un servizio essenziale nel miglior modo possibile".

Ma, sempre il sindacato Usb, insieme ad Osa, Si Cobas e Collettivo Osa, si è anche richiamato al problema della guerra a Gaza, ottenendo ieri mattina un incontro in municipio: "Una delegazione composta da USB, Si Cobas, dai movimenti studenteschi Cambiare Rotta e Collettivo Osa, è stata ricevuta da una rappresentanza del sindaco. La delegazione sindacale ha espresso la chiara richiesta che l’amministrazione comunale interrompa qualsiasi rapporto con tutte le aziende israeliane, a partire dalla Tekapp, e a verificare, anche attraverso l’interrogazione della locale Agenzia delle Dogane, se esistano rapporti commerciali tra aziende locali e Israele e più nello specifico eventuale invio di armi verso quel paese terrorista. Inoltre, è stato anche chiesto all’amministrazione comunale di esprimere una posizione chiara e decisa e non solo formale, contro lo stato di Israele per il genocidio in atto".