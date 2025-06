Trasporti, il caso Amo: "Responsablità politiche che non vanno taciute"

Anche a livello provinciale trova seguito il caso Amo al centro di un’inchiesta per un ammanco di oltre 400 mila euro dai conti dell’ente. "Abbiamo ritenuto opportuno interrogare il presidente della Provincia, Fabio Braglia, sulla vicenda che vede coinvolta l’Agenzia per la Mobilità di Modena, depositando un’interrogazione in Provincia – dice Elisa Rossini, consigliera provinciale di Fratelli d’Italia e capogruppo in Consiglio provinciale – Va evidenziato che l’ingente ammanco nelle casse di Amo si è prodotto, da quanto emerso in questi giorni attraverso le notizie apparse sulla stampa, a partire dal 2019. È quindi indispensabile che i soci, e dunque anche la Provincia, rendano conto ai cittadini delle ragioni per cui non ci si è accorti di quanto accadeva all’interno di un ente pubblico partecipato, e spieghino quali azioni di controllo e vigilanza siano state esercitate in questi anni sulle attività contabili, gestionali e amministrative di aMo".

"Indipendentemente dalle responsabilità personali che verranno accertate dalle autorità giudiziarie competenti – prosegue Rossini – vi è una responsabilità politica chiara, che non può essere taciuta. Non si può ignorare che, in quegli anni, del Consiglio provinciale abbia fatto parte anche Gian Carlo Muzzarelli, allora sindaco di Modena, il cui Comune detiene il 45% delle quote. Braglia e Muzzarelli appartengono alla stessa forza politica, e le nomine ai vertici di Amo sono state fatte seguendo logiche di appartenenza. Non è accettabile che oggi il PD scarichi ogni responsabilità politica per quanto sta accadendo".

"Il trasporto pubblico locale è stato per anni al centro dell’attenzione, a causa di carenze evidenti in tutta la provincia – aggiunge Rossini – e le nomine ai vertici delle aziende che se ne occupano sono sempre state decise con criteri politici. Il partito che ha ’suggerito’ le nomine ai vertici di Amo è il Pd. Ricordiamo anche che, durante la consiliatura 2019-2024, abbiamo atteso a lungo lo studio di fattibilità di Amo sul trasporto pubblico locale, peraltro arrivato solo nel 2023 con grande ritardo, e ancora oggi totalmente inattuato. Il Pd deve assumersi la responsabilità politica delle scelte fatte: appartengono al PD sia i vertici dell’Agenzia, sia il sindaco che, dal 2019 al 2024, ha amministrato il Comune che ne detiene la quota maggioritaria", conclude Rossini.

Sul caso interviene nuovamente anche Maria Grazia Modena, consigliere comunale di Modena X Modena. "Corretto che il presidente Braglia, commenti l’affare Amo dopo aver preso ufficiale visione dei risultati delle indagini interne, incomprensibile che chieda il ’silenzio politico’, e qui si avverte il timore e la debolezza dei nostri amministratori e del Pd, come se Amo non fosse una partecipata, che fa parte della res pubblica, cioè della politica, disinvolta e poco cristiana, inoltre, la richiesta di concentrare l’attenzione sulla presunta colpevole, senza indagare le ragioni per cui in un ente pubblico partecipato un tale fatto sia potuto accadere. E questa è domanda politica che non va elusa: chi all’interno dell’ente aveva la responsabilità di vigilare come mai si è fatto sfuggire una ’anomalia’ nei conti che dura da sei anni? Leggerezza o incompetenza? In entrambi i casi c’è dentro fino al collo. 400 mila euro di ammanco non sono noccioline e soprattutto non devono essere sempre i cittadini a pagarle. Poi vi è anche una seconda considerazione che non è la prima volta che una partecipata mostra il fianco a turbative poco ortodosse.