"Trasporti pubblici fino alle 23"

Simone Tundo, originario di Orbetello, è al quinto anno di studi. "Per i primi due anni – sottolinea Tundo – ho vissuto allo studentato San Filippo Neri, poi ho dovuto lasciare l’alloggio e sono andato ad abitare con due coinquilini. Attualmente, dal 2022, sono in affitto. Per fortuna ho trovato una stanza matrimoniale a un prezzo piuttosto basso rispetto alle cifre che si vedono oggi. È stata una fortuna, ma se avessi cercato in centro, i prezzi sarebbero stati inaffrontabili. A mio avviso, la pecca più grave, a Modena, riguarda i trasporti. Non penso che si debba o si possa arrivare ai livelli di Bologna, che è una città metropolitana, ma credo sia importante mantenere i trasporti pubblici attivi almeno fino alle 22.30–23 di sera".