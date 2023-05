"Trasporti, questionario agli studenti"

Da sempre la vicinanza agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado è al centro dell’interesse dei Giovani Democratici. E’ dunque fondamentale fare tutto il possibile per comprendere le necessità di una così ampia parte della società, che tuttavia viene troppo spesso dimenticata o lasciata ai margini dello spettro d’azione delle istituzioni. "Comprendere quali siano le difficoltà e le lacune dei servizi rivolti prevalentemente alle studentesse e agli studenti del territorio modenese significa compiere il primo piccolo ma significativo passo verso la risoluzione concreta delle problematiche. – afferma Anna De Lillo (foto), responsabile GD provinciale del progetto ‘Provincia a misura di studente’ – Occorre tracciare una strada affinché chi ha non solo le possibilità, ma anche il dovere di intervenire per sanare le difficoltà degli studenti sappia con certezza quali sono gli ambiti sui quali concentrare gli interventi. Ecco perché come GD abbiamo intenzione di sottoporre agli studenti, per ora di istituti secondari di secondo grado, un questionario, concepito appositamente per far emergere le criticità dei servizi pubblici loro dedicati, con un inevitabile focus sul servizio di trasporto pubblico. Non nascondiamoci dietro a false convinzioni: un servizio di trasporto pubblico efficiente, urbano ed extraurbano, migliora nettamente la qualità della vita di chi studia". Concetto ribadito anche dal segretario provinciale GD, Matteo Silvestri: "Dopo questa fase di ascolto di chi vive e utilizza ogni giorno il trasporto pubblico locale, ci impegneremo per lavorare assieme alle realtà associative e alle istituzioni locali con l’intento di individuare e adottare soluzioni concrete per aumentare la qualità in termini di capillarità, sostenibilità, efficienza e sicurezza del servizio".