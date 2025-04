Trasporti, Seta figlia di nessuno: "Non c’è controllo pubblico. I Comuni riprendano la gestione"

Seta, cioè il trasporto pubblico, dovrebbe essere controllato dai soci pubblici, Comuni e Province, che tra l’altro dispongono della maggioranza delle azioni. E invece chi esercita la governance non è il Comune di Modena, ma il socio di minoranza privato Tper.

Lo sostiene la Corte dei conti in una lettera che risale al 2021, ma che sta circolando nuovamente in questi giorni dopo le dimissioni del presidente di Seta Alberto Cirelli. La magistratura contabile aveva invitato il Comune di Modena, sulla base del Testo unico sulle società partecipate, "ad assumere le necessarie iniziative presso gli altri soci pubblici al fine di pervenire ad un assetto coerente con la natura pubblica degli enti locali". Per controllo pubblico si intende la gestione finanziaria e il potere di prendere le decisioni aziendali, che possono avere ricadute sul servizio agli utenti. Servizio in questi mesi al centro delle polemiche.

La Corte dei conti chiede in pratica a Modena (e ai Comuni di Reggio e Piacenza e le relative Province) per quale motivo non eserciti il pieno controllo gestionale su Seta avendo il 51%. Un rilievo perentorio che il sindaco di allora Gian Carlo Muzzarelli gira con urgenza il 6 novembre 2021 a tutti i soci pubblici, chiedendo "il vostro orientamento in merito alla disponibilità a valutare di intraprendere un percorso condiviso orientato a formalizzare l’esistenza del controllo congiunto sulla società". Muzzarelli scrive anche ai soci pubblici indiretti di Seta, la Regione e il Comune Bologna, detentori delle quote di maggioranza di Tper. Questo perché Seta, ieri come oggi, era governata proprio da Tper, il socio di minoranza che col 47,3% delle azioni ha il pieno controllo della società. Regione e Comune di Bologna rispondo quasi allì’unisono: "Tper emettendo strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di fatto resta tra le società a partecipazione pubblica, ma esce dal controllo pubblico". Tradotto, come raccontò nel dettaglio nel suo blog l’allora consigliere regionale bolognese Giuseppe Paruolo, il 15 settembre 2017 avvenne il collocamento alla Borsa di Dublino delle obbligazioni Tper per finanziare gli investimenti di una società, "che pure aveva chiuso il bilancio del 2017 con 15,6 milioni di attivo, 7,8 milioni di tasse, e dividendi per 4,6 milioni".

Per effetto della quotazione a Dublino Tper da allora "è una città Stato autonoma e Seta è figlia di nessuno – riflettono alcuni tecnici –: Seta è controllata in modo esclusivo da un soggetto privato (Tper) che non soggiace al controllo pubblico e che impone a Comuni e Province, fin qua passivi, le sue volontà". Non è dato sapere se Modena abbia mai risposto alla domanda dei magistrati contabili – o se l’abbia fatto la nuova giunta Mezzetti – ma certo è che l’interrogativo torna attuale in vista della società unica regionale: "La nuova creatura darà il potere ai soci pubblici o sarà una emanazione di Tper, quindi un modello sordo alle richieste dei Comuni, come avviene con Seta? Alla Regione la decisione".