Trasporti in tilt, utenti furiosi: "Bus e corriere sempre in ritardo e strapieni"

Modena, 12 gennaio 2024 – “L’utenza è tanta, i pullman sono pochi, il biglietto aumenta e per di più si viaggia malissimo". Cresce il malumore dei tanti pendolari modenesi che ogni giorno prendono uno dei collegamenti extraurbani dalla provincia per recarsi a lavoro o a scuola. La crisi del settore, con pochi autisti e le conseguenti troppe corse soppresse, sta creando a molti cittadini non pochi disagi.

Dopo la notizia di martedì, quando oltre 70 bambini sono stati lasciati a piedi a Bomporto a causa della mancanza di personale di Seta, siamo andati alla stazione delle corriere di Modena per raccogliere le opinioni di chi l’autobus è costretto a prenderlo tutti i giorni.

Luigi Corvino è di San Prospero e puntualmente ogni mattina prende la corriera per Modena: "Nelle ultime settimane capita spesso che non passino le corriere, alla fermata l’orario è chiaramente indicato, ma poi la corriera non passa e dunque bisogna aspettare tanto per arrivare in città". Da San Prospero riscontra varie difficoltà anche Alessio Bisi: "Le corriere arrivano tardi e sono molto piene, specialmente la linea numero 400 del mattino: mi ritrovo ad arrivare in ritardo a scuola, mentre un paio di volte la 400 non è proprio passata, e abbiamo dovuto aspettare la corsa successiva". «Vengo a scuola in corriera, con la linea 500 da Soliera, il grosso problema degli autobus per me è che sono davvero troppo pieni, siamo in troppi e le corse anche nelle ore di punta sono solo due". Così si pronuncia Alessandro Addabbo sulla questione, evidenziando un problema condiviso da tanti, ovvero il sovraffollamento di tutti gli autobus. Anche Giovanni Poppi, studente del Liceo Wiligelmo, abita a Soliera: "Capita di dover entrare alla seconda ora perché perdo la coincidenza con la navetta qui in autostazione, a causa dei ritardi dell’autobus del mattino. Questo per me è un grosso disagio".

Idrizoski Remzije, studentessa, ha notato un peggioramento del servizio: "Rispetto all’anno scorso hanno ritardato le partenze di quindici minuti, e ogni volta mi ritrovo a tornare a casa sempre più tardi, arrivando talvolta oltre le 15 a Bomporto; in più devo spesso stare in piedi durante il tragitto perché siamo davvero in troppi". Tra tanti malumori e la corsa dei ragazzi per prendere un posto a sedere, c’è chi è soddisfatto del servizio urbano, come Alessandro Fantini, che da pochi mesi si è trasferito a Modena come collaboratore scolastico: "Venendo da Fiorano devo dire che gli orari sono ben scanditi e gli autobus puntuali, soprattutto c’è una grande fascia oraria". Se da una parte Seta ha attribuito i disagi degli ultimi giorni al grande numero di autisti a letto a causa dell’influenza, auspicando il veloce reintegro degli stessi, dall’altra.