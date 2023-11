Trasporto con mezzi pesanti per azienda metalmeccanica

Il Centro Impiego di Modena informa che un’azienda di Modena operante nel settore della metalmeccanica è alla ricerca di 1 operaio autista che sia in possesso di patente categoria C. La persona da assumere dovrà svolgere in particolare operazioni di trasporto con mezzi pesanti, unite ad attività di assemblaggio di componenti meccaniche. Ai fini della assunzione si fa presente che è richiesta una figura che abbia maturato una esperienza pregressa nella mansione. Tra gli altri requisiti si segnala il possesso della licenza media come titolo minimo di studio e che sia preferibilmente automunita. Alla persona selezionata si offre un contratto determinato con orario tempo pieno. Assunzione immediata. Domande entro il 24112023 tramite www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe