Trasporto merci, Silingardi (Verdi) punta sui vantaggi del trasporto su ferro

di Sofia Silingardi

Più comodo, più conveniente, più ecosostenibile: così potrebbe diventare il trasporto merci secondo Paolo Silingardi, portavoce dei Verdi, se si puntasse su un trasporto su ferro. "Oggi - ha sottolineato Silingardi commentando le novità sui limiti del trasporto ferroviario di merci nella nostra regione emerse giorni fa durante il convegno organizzato dai gestori dei Terminal ferroviari di Rubiera, Marzaglia e Dinazzano – il traffico su gomma è saturo: l’offerta del trasporto ferroviario è interessante per le imprese, oltre che per il clima (trattandosi di una delle zone più inquinate d’Europa). Alcune lo hanno già fatto, come Kerakoll che, con un grosso investimento, ha collegato tutti i suoi stabilimenti alle reti ferroviarie eliminando così circa 15mila mezzi dalla strada. Uno degli elementi vincenti, nonché indispensabile, è passare dalla vendita franco fabbrica (dove tutti gli oneri del trasporto pesano sul compratore) a una franco destinazione (dove anche il venditore ha le sue responsabilità) che comprende la logistica del viaggio".

"È indispensabile – prosegue Silingardi – collegare con una ferrovia gli scali di Dinazzano e Marzaglia, di cui è in corso lo studio preliminare che uscirà nel 2024, ma soprattutto allargare lo scalo merci di Marzaglia per inserire spedizionieri che offrano servizi di logistica integrata ferro gomma". Altro punto fondamentale: "La bretella autostradale Campogalliano Sassuolo non solo non è stata citata come necessaria, ma è incompatibile con lo sviluppo dello scalo merci di Marzaglia. Inutile ma anche dannosa: il sistema territoriale modenese e la Regione devono rispondere a questo problema. Tutto ciò per noi è un elemento politico discriminante in virtù della prossima legislatura. Vogliamo capire cosa farà il Pd".