Trasporto pubblico, investimento da 44 milioni di euro

Entro l’anno sulle strade italiane potremo vedere sfrecciare autentici "gioielli tecnologici" Busitalia, corredati e personalizzati nella sede di Daimler Buses Italia di Bomporto. Ieri in occasione dell’inizio delle operazioni di consegna della fornitura a Busitalia, una commessa di 111 autobus che si completerà entro l’anno, valorizzando il ruolo di Daimler Buses Italia sul territorio nazionale, si sono ritrovati presso lo stabilimento di Bomporto Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Stefano Giordani, presidente e Ceo di Daimler Buses Italia, Flavio Nogara, presidente di Busitalia, Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore generale di Busitalia e Gianluca Cocci, amministratore delegato di Busitalia Rail Service.

Si tratta di un investimento di 44 milioni di euro per il rinnovo della flotta di autobus di Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS): 100 a marchio Mercedes-Benz e 11 a marchio Setra, commercializzati in Italia da Daimler Buses Italia, che ne ha curato le dotazioni che rispondono a standard elevati in termini di viaggio confortevole, con sedute ergonomiche, climatizzazione termoregolata, connettività wi-fi, porte USB ad ogni posto, sistemi di videosorveglianza e dispositivi per l’accesso facilitato a persone con disabilità, oltre che di strumentazioni che innalzano il livello di sicurezza nella guida.

"Partiamo – ha sostenuto Strisciuglio – con una stagione nuova, quella di una visione strategica chiara e unica nel sistema di mobilità integrata. Si tratta di mezzi che all’80% potranno essere destinati ad attività sostitutive ed integrative del trasporto su ferro. Verranno impiegati anche sulle rotte turistiche, sulle rotte a lunga percorrenza, secondo le esigenze della domanda. La capillarità del servizio consente di poterli implementare praticamente su tutto il territorio nazionale".

Il piano prevede l’impiego di 81 autobus, destinati a soluzioni sostitutive e integrative al trasporto ferroviario, mentre 30 saranno dedicati a servizi a mercato verso destinazioni di interesse turistico, noleggio e tratte a lunga percorrenza. "Oggi – ha dichiarato Giordani – celebriamo una partnership che è un modello di eccellenza nel settore. Questa fornitura rappresenta un record storico, un primato assoluto per Daimler Buses Italia".

Alberto Greco