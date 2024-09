Trasporto pubblico nel caos: "Ritardi, traffico e bus affollati. Gli studenti sono in difficoltà"

Modena, 22 settembre 2024 – Autobus stracolmi, studenti appiedati sotto la pioggia e traffico in tilt. Non sono stati giorni facili per il trasporto pubblico: disagi che, come un temporale autunnale, sono piovuti in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico.

Una debacle "già annunciata – confida Vincenzo Paldino, presidente di Udicon – e che come previsto si è purtroppo concretizzata nella realtà. La mancanza di personale è un problema su cui bisogna ragionare a monte, perché ci sono problematiche strutturali che stanno mettendo in difficoltà gli utenti. Pensiamo soltanto ai mezzi stracolmi, che spesso non riescono a garantire puntualità, facendo arrivare gli studenti in ritardo a scuola. I cittadini sono spaesati e questo problema, in previsione dell’inverno, peggiorerà ulteriormente: ora fa ancora caldo, ma quando si dovrà aspettare il proprio autobus con temperature glaciali, sarà ancora più dura". Già durante questa prima settimana di scuola "abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni – continua Paldino – di genitori che sono dovuti andare a prendere i loro figli in macchina, alla fermata, perché dell’autobus non si vedeva l’ombra nemmeno in lontananza. Alcuni si sono dovuti muovere persino dai comuni della provincia: così non va".

Come segnalato, i sindacati modenesi Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti-UIL, Faisa-CisalL e Ugl Autoferro hanno però ottenuto da Seta la disponibilità ad aprire il confronto sindacale sulle condizioni lavorative ed economiche dei lavoratori, calendarizzando il primo incontro già dal 3 ottobre: e le organizzazioni sindacali, da parte loro, hanno sospeso lo stato di agitazione per verificare tale disponibilità.

"Ma l’umore degli autisti, in questo momento, è pessimo – interviene invece, dall’altra parte, Luigi Sorrentino, sindacalista di Orsa trasporti –. I disagi che vivono i cittadini si ripercuotono infatti anche sui lavoratori. Le soste al capolinea dovrebbero servire da ’cuscinetto’, per recuperare i minuti persi dalle corse precedenti e soprattutto per riposarci, ma in questo momento anche i pochi minuti di pausa non possono che inevitabilmente scomparire. Con l’inizio della scuola lo scenario è infatti peggiorato ulteriormente".

Ma le criticità non terminano qui. "Come sottolineiamo da tempo, ci sono spine che continuano a ferire il nostro settore. Non servono Accademy per reperire personale, bensì stipendi adeguati: 1300 euro per un nuovo assunto, che si ritrova a dover sopportare turni massacranti, non sono abbastanza, così come un ticket da 5,29 euro non è sufficiente a garantire un pasto – continua il sindacalista –. Questa settimana si sono già licenziate tre persone: numeri esorbitanti, che dovrebbero portare l’azienda a mettere in campo un ragionamento serio. Anche per questo – ribatte – il 5 ottobre noi come sindacato Orsa procalmeremo uno sciopero, affinché venga ascoltata la nostra voce e le richieste dei lavoratori". "I lavoratori hanno bisogno di certezze e trasparenza – fa eco Usb – altrimenti non sospenderemo lo stato di agitazione, proclamando il prossimo sciopero di 24 ore il giorno 5 ottobre, in concomitanza dello sciopero già proclamato da Orsa trasporti". A pochi giorni di distanza dall’avvio del nuovo anno scolastico, Seta comunque ribadisce, come già sottolineato, che insieme ad aMo "si sta monitorando con attenzione il servizio erogato in tutta la provincia di Modena". SETA e aMo, infatti, "sono costantemente in contatto con i referenti delle scuole, per verificare l’efficacia della programmazione effettuata e valutare eventuali adeguamenti (spostamento corse, adeguamenti di orario, inserimento di mezzi a maggiore capienza), dove possibile e compatibilmente con le risorse disponibili".