Trasporto pubblico . Seta apre le porte agli studenti del Corni

Presso la sede di Seta si è tenuta nei giorni scorsi lo ’Student Day’, l’iniziativa con cui l’azienda di trasporto pubblico apre le sue porte ed accoglie gli studenti delle scuole superiori del territorio, per presentare la propria struttura organizzativa ed informare sulle opportunità lavorative disponibili. Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa ha avuto come protagonisti circa trenta allievi del terzo e quarto anno dell’indirizzo ’Manutenzione e assistenza tecnica’ dell’Ipsia Fermo Corni. Visitando i vari settori operativi dell’azienda i ragazzi, accompagnati dai docenti Gian Luca Graziosi e Vincenzo Barbara, hanno potuto toccare con mano la complessa macchina organizzativa che consente di garantire ogni giorno l’erogazione del servizio di trasporto pubblico agli oltre 700mila cittadini residenti nel bacino provinciale di Modena.

Ma lo Student Day di Seta non è soltanto un progetto didattico-formativo che aiuta a scoprire il dietro le quinte di un servizio pubblico essenziale: l’iniziativa ha infatti anche una concreta finalità occupazionale e professionale nei confronti degli studenti, dando vita ad una relazione tra l’azienda e gli istituti scolastici ad indirizzo tecnico del territorio che pone le basi per concreti sbocchi lavorativi una volta concluso il ciclo scolastico. Questo, infatti, è quanto accaduto con le precedenti edizioni dello Student Day Seta, che hanno prodotto l’inserimento lavorativo di diversi ragazzi nel settore manutenzione dell’azienda, presso le officine automobilistiche di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

Ad accogliere i ragazzi è stato direttamente il presidente Alberto Cirelli, con Luca Della Vedova, Alex Storchi e Lisa Cervone. La giornata è stata scandita dalla visita in sequenza di tutti i settori dell’azienda, con particolare interesse da parte dei ragazzi per quelli più operativi. In ogni settore non sono mancate le domande e le curiosità dei giovani, sinceramente interessati ad approfondire la conoscenza di un mondo che li vede ogni giorno come semplici fruitori e di cui hanno potuto scoprire l’articolata e multidisciplinare struttura organizzativa. Oltre alle informazioni di tipo tecnico, ai ragazzi sono state fornite ampie indicazioni in merito al percorso di inserimento lavorativo in azienda ed alle opportunità retributive e di carriera, nonché alle importanti agevolazioni ed azioni di welfare disponibili per i dipendenti.

"L’incontro diretto in azienda con gli studenti è un’attività alla quale Seta tiene particolarmente – ha dichiarato Alberto Cirelli – in quanto da un lato ci consente di far conoscere meglio la nostra realtà organizzativa direttamente ai principali fruitori del servizio, e dall’altro costituisce uno degli strumenti in cui è articolata la nostra attività di recruiting di manodopera qualificata. Lo Student Day ha l’obiettivo di mettere a contatto il mondo della scuola con il mondo del lavoro, presentando a studenti e docenti – nell’ambito di una giornata formativa specificamente dedicata – la nostra struttura organizzativa e le opportunità di sbocco professionale che Seta può offrire. Avviato dalla primavera del 2023, ha coinvolto diverse centinaia di studenti. La nostra azienda investe ogni anno milioni di euro in nuovi mezzi e dotazioni tecnologiche, ma vogliamo investire sempre di più anche nel capitale umano".