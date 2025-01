"Trasporto su ferro, il Comune dovrebbe attivarsi"

Fratelli d’Italia interviene sul tema del trasporto pubblico su ferro, sottolineando l’importanza del raddoppio del binario sulla tratta ferroviaria Modena-Mantova, che attraversa Carpi. "I Verdi chiedono a gran voce il raddoppio del binario, ma è doveroso ricordare che il sindaco, loro espressione, potrebbe e dovrebbe spingere per ottenere ciò nelle sedi opportune, in primis in Provincia e nell’interlocuzione col capoluogo". Inoltre, prosegue Fd’I, "il progetto di una metropolitana di superficie lungo la tratta era già nel programma del centrodestra guidato da Annalisa Arletti".