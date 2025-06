Trattore carico di fieno si ribalta: muore agricoltore di 42 anni

Serramazzoni (Modena), 28 giugno 2025 –

Ancora un infortunio sul lavoro mortale che ha come protagonista un agricoltore. A perdere la vita è stato un uomo di 42 anni che era alla guida del suo trattore con rimorchio. L’incidente è avvenuto sulla Nuova Estense in località San Dalmazio di Serramazzoni.

Dai primi accertamenti l’agricoltore, che era residente a Maranello, mentre stava lavorando sul suo podere per cause ancora in fase di accertamento si è ribaltato rimanendo schiacciato sotto il mezzo.

Da una prima e sommaria ricostruzione il rimorchio si sarebbe rovesciato nel fosso trascinando il trattore con sè. Questa manovra avrebbe causato la caduta dell’uomo che poi è rimasto sotto il mezzo.

Sul posto l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso. I sanitari non hanno potuto però che constatarne il decesso. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato. Sul posto anche i carabinieri.

Sempre nel primo pomeriggio, intorno alle 13, un motociclista è finito fuori strada a Frassinoro, in via Rovina, località la Croce.

Per cause in corso di accertamento l’uomo, un 35enne, ha perso il controllo della sua due ruote per poi cadere rovinosamente a terra mentre affrontava una curva. Le condizioni del centauro sono apparse subito critiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma, poco dopo è atterrato anche l’elisoccorso che ha poi trasportato il 35enne all’ospedale di Baggiovara.

Fortunatamente il centauro, subito stabilizzato, è risultato grave, ma non corre pericolo di vita. Giunto a Baggiovara è stato ricoverato nel reparto di medicina d’urgenza dove gli è stata riscontrata una prognosi di quaranta giorni. Sul posto, per i rilievi di rito, sono accorsi anche i carabinieri di Frassinoro che stanno ora effettuando accertamenti per ricostruire la dinamica del grave schianto. In base ai primi rilievi effettuati sul posto, nell’incidente non risulterebbero coinvolti altri mezzi.