La carica dei trattori arriva a Modena, la protesta dal casello dell’A1 alla via Emilia. Cosa sta succedendo

Modena, 15 febbraio 2024 – La rabbia dei trattori arriva a Modena: sono più di 300 i trattori giunti questa mattina a nella cittadina emiliana per la protesta che sta interessando tutto il Paese.

La protesta dei trattori in scena a Modena

Il raduno di mezzi agricoli era fissato al casello di Modena Nord per dare poi il via alla manifestazione. Una parte del corteo si è poi staccata verso la via Emilia Ovest in direzione Modena città. Inevitabili quindi i disagi al traffico. A prendere parte alla mobilitazione modenese anche mezzi dalle vicine Reggio Emilia, Mantova e Bologna.