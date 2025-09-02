’Trattoria Emilia’, la festa: "Sfida vinta a Melbourne"

Dieci anni di successi e di crescita esponenziale, fino a diventare un punto fermo del centro di Melbourne, un locale da cui non si può non passare, sia per gli italiani in visita sia per chi abita e vive nella metropoli australiana. La ‘Trattoria Emilia’ di Gills Alley ha aperto nel 2015 grazie a un progetto visionario dei modenesissimi Francesco Rota, Luca Flammia e Matteo Neviani. Da allora sono cambiate tantissime cose per il ristorante che propone ai suoi avventori una cucina tipicamente emiliana magistralmente eseguita con alcuni tocchi di modernità.

La svolta è arrivata col Covid e appena dopo, quando il delivery e la presenza dei loro prodotti in alcuni supermercati li hanno fatti conoscere in tutto il Victoria. Tappa fissa per gli sportivi italiani durante le grandi manifestazioni, anche grazie al giornalista di Sbs Australia Dario Castaldo, ‘Trattoria Emilia’ ha ospitato Jannik Sinner, Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, Matteo Berrettini, Gregorio Paltrinieri, solo per citarne alcuni.

"Ho pianto praticamente tutto il giorno – racconta Francesco Rota, anima della trattoria, raccontando della festa che si è tenuta lo scorso 25 agosto – è stata davvero una bellissima emozione. In questi dieci anni il percorso è stato incredibile, considerando che nessuno dei tre era arrivato in Australia pensando poi di rimanerci tutta la vita: è cresciuto il ristorante, abbiamo iniziato a farci un nome, ci hanno chiamato anche agli Austalian Open a cucinare come ‘celebrity’ e in più, sempre per rimarcare il nostro carattere totalmente emiliano, abbiamo aperto ‘Emilietta tigelleria’: la prima tigelleria in Australia, inutile raccontarvi del successo che hanno le tigelle tra le strade dei quartieri di Melbourne".

Un’innovazione continua, che certo non si ferma al compimento dei dieci anni di età: "Ora chiudiamo, rinnoviamo i locali e poi si riparte – chiude Rota –. Saranno soltanto un paio di settimane a settembre però, i nostri clienti non dovranno aspettare troppo".