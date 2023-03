"Traversa San Giorgio, entro l’anno il sottopasso"

Si fa sempre più concreta la realizzazione del sottopasso di via Traversa San Giorgio, strada tristemente nota per i numerosi incidenti, anche mortali, che si sono verificati negli anni. A intervenire è il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Mario Arturo Ascari: "La Fondazione e l’amministrazione comunale stanno portando avanti e approfondendo il progetto del sottopasso per mettere in sicurezza l’attraversamento di via Traversa San Giorgio. Insieme stiamo cercando le condizioni per realizzare l’opera nel minor tempo possibile". Un’infrastruttura definita "indispensabile" dallo stesso Ascari che già all’indomani della sua elezione a presidente, a settembre 2022, aveva ribadito la "disponibilità dell’Ente per trovare, nei tempi più rapidi possibili, una soluzione che garantisca l’attraversamento in sicurezza di Traversa San Giorgio. E’ una questione di massima priorità ed è la condizione necessaria per l’apertura del Parco di Santa Croce". La Fondazione ha fatto realizzare dai tecnici un progetto di fattibilità, condiviso con il Comune e sottoposto ad Anas. La stima dei lavori dovrebbe aggirarsi sul milione di euro e, per quanto riguarda le tempistiche, "nel rispetto di tutto l’iter burocratico – spiega Ascari – l’obiettivo è di realizzare il sottopasso entro la fine dell’anno, salvo imprevisti". Tramontata l’ipotesi del sovrappasso di attraversamento di Traversa di San Giorgio, per motivi tecnici e di tempistiche di realizzazione, e dopo il parere negativo di Anas sulla realizzazione di un attraversamento pedonale semaforizzato tra via Bassa e via Bersana (come richiesto dall’Amministrazione), la soluzione più plausibile è risultata quella del sottopasso. "Il sottopasso interesserà via Bassa (dove verrà realizzata la rampa) con approdo in via Bersana – afferma Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica –. La realizzazione porterà alla chiusura di via Bassa (la discesa coinciderà con la sezione stradale, in modo da inibire il passaggio delle macchine) che diventerà strada ciclo pedonale.

Il Comune provvederà a sottoscrivere un accordo con Anas e a predisporre uno strumento urbanistico per agevolare e snellire la procedura di realizzazione dell’opera che oltre ad essere funzionale per un accesso in sicurezza al Parco e al percorso salute, consentirà di collegare la frazione di Santa Croce alla città, attualmente ‘separata’ dalla stessa via Traversa San Giorgio". Proprio all’incrocio con via Bassa, il 1 settembre scorso la 20enne Alessandra Arletti ha perso la vita dopo essere stata travolta da una macchina.

Maria Silvia Cabri